DSE 2026｜紅雨使唔使考試？咩情況會延期？即睇惡劣天氣/突發情況安排

今年的中學文憑試(DSE)筆試將於4月8日開考，若果考試當日遇上惡劣天氣，或因病無法應試，考生應該怎麼辦？考試及評核局今日(3月25日)公布了一系列應變措施，《星島教育》列出當中重點，方便大家應對這些突發情況。

DSE 2026｜惡劣天氣安排

考評局今日在網誌「文憑試快線」撰文，表示若考試當日天氣不穩，會因應情況作特別安排。大家要留意的是，即使教育局因惡劣天氣宣布停課，DSE也不一定會改期。因此，大家應留意考評局網站、HKDSE App、電視與電台等傳媒的最新消息，並預留足夠時間前往試場。

因應各種惡劣天氣及突發情況，考評局有以下安排：

DSE 2026｜3號熱帶氣旋警告或黃色暴雨警告

如果遇上3號熱帶氣旋警告或黃色暴雨警告，DSE會如常進行。

DSE 2026｜紅色暴雨警告

若考試日遇上紅色暴雨警告，DSE通常會照常舉行，如果是這個情況，考評局不會再另作公布。不過，假如在考試當日早上7時或之後，預計天氣狀況仍然不理想或將會轉趨惡化，考試可能會順延開考時間或改期。考生應留意考評局於早上約7時至8時的最新消息。

DSE 2026｜8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告

如果天文台發出8號或以上熱帶氣旋警告，或黑色暴雨警告信號，DSE會延期舉行。在這種情況下，考評局通常會在原定開考時間的兩個小時前宣布延期。

考生也應顧及人身安全，如果遇上實際困難而未能到達指定試場應考，則必須在考試開始前聯絡考評局，考評局會因應實際情況作考慮。

如果考試開始後，天文台才發出上述天氣警告，考試通常會繼續進行。除非試場主任判斷情況有危險，否則考試將會按照原定時間繼續。

DSE 2026｜因傷病而在醫院應考

DSE的筆試不能補考，但有需要的考生可以申請在醫院應考。這類考生須獲得主診醫生同意及證實身體狀況適宜應考，並且在相關科目開考前至少一個工作天(以開考時間計算不少於24小時)，親自或透過其代表聯絡考評局，及提供授權書、相關證明文件。

DSE 2026｜因病情嚴重而無法應考

如果考生病情嚴重，無法應考DSE，則可申請成績評估。因應考生的情況，具體做法或有不同：

如果考生已應考相關科目的至少一份試卷，考評局可因應已應考部分/卷別的表現，評估考生該科的成績，此安排同時適用於學校考生及自修生。

假如學校考生缺席整個科目的考試，可以透過學校向考評局申請「科目評審成績」。考評局會比較該考生及其全級同學的該科校內成績，以及全級同學於該科的DSE表現，從而作出評定。經此方式評審的成績，最高可獲第5級；如果是公民與社會發展科，則最高可獲「達標」。

針對以上2種成績評估的狀況，有意申請的考生，必須在試前致電考評局備案、立刻求醫及取得醫生證明書(考試日後才發出的證明書將不被接納)。接着，考生須在考試日後起計21曆日內以書面向考評局秘書長提出申請，及附帶相關證明文件的正本。如果是學校考生，則必須由學校填寫及遞交指定的申請表格，並確認考生已完成中六課程。

DSE 2026｜其他突發情況

如果考生遇上其他突發情況，例如交通意外、被困於升降機等而不能應考，也可以申請作特別處理。考生須提交相關證明文件，詳情可以參考《考生手冊》第四章的「特殊事故的處理方法」或聯絡公開考試資訊中心（熱線：3628 8860）。

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