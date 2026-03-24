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中大朱達誠作品展開幕 匠心雕塑訴說香港精神

教育新聞
更新時間：22:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：23:17 2026-03-24 HKT

中文大學善衡書院舉行「熔鑄生命——朱達誠藝術作品展」，展出香港著名雕塑家朱達誠自1980年至2024年間不同創作風格的精選作品，包括人物雕塑、抽象雕塑及焦墨人體畫。其中展出的人物雕塑李小龍、孫中山的全身像，曾獲諾貝爾物理學獎的中大前校長高錕的浮雕等，全面呈現其創作面貌及藝術人生，以慶祝善衡書院創院20周年。

展覽即日起至10月5日，在善衡書院陳震夏館展覽廳舉行。善衡書院院長莫仲棠教授讚揚朱達誠的作品不僅記錄香港故事，更熔鑄其澎湃的生命力。細觀每一件作品，既能感受到他對香港的深厚情懷，亦可見其在造型、材料與意念上的匠心經營；多年來朱達誠為中大不同部門創作9件雕塑作品，與中大淵源深厚，意義非凡。

金耀基形容：朱雙手「有上帝的祝福」

中大社會學系榮休講座教授金耀基形容朱達誠的雙手「有上帝的祝福」，雕塑形貌俱全，尤其孫中山像卻是栩栩如生，流露神韻。香港雕塑學會前會長，房屋局副局長戴尚誠亦讚揚朱達誠是香港藝術文化的象徵之一，以高超的動手能力與精準迅速，將靈魂注入作品，使雕塑具生命與形神兼備。

朱達誠感謝在創作道路上得到的所有支持與鼓勵，形容為中大打造了八座人物雕塑及一座行書雕塑，過程絕不容易，其中善衡書院的「家」書法雕塑， 用上過百塊銅片敲打而成，創造過程充滿挑戰。他亦以「我的藝術人生」公開演講，回顧其創作心路歷程，解說代表作品，引導觀眾理解背後的思考脈絡。朱達誠稍後亦會現場示範雕塑創作，讓觀眾近距離觀賞，就作品意念和技法進行互動交流。

本報記者

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