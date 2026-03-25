取消巴士強制戴安全帶 有樣書未能及時修訂

強制在巴士佩戴安全帶的法例原定年初實施，但政府在爭議聲下決定刪除相關條文。有小學人文科樣書顯示，出版社未能及時修訂相關內容，以致學生用書仍顯示坐巴士須佩戴安全帶，教師用書卻把相關內容抽起。課本不少內容亦取材時事議題，包括引用上月底發表最新一份《財政預算案》的數據。

有人文科學生用書，顯示坐巴士須繫上安全帶的插圖。 樣書截圖

同一套課本的教師用書，把乘搭巴士繫上安全帶的插圖，改為排隊上車。 樣書截圖

教育出版社的《今日人文》學生用書樣本，提及注意交通安全的內容，顯示學生坐巴士應該繫上安全帶，更以「安全大使」吉祥物解釋，不少交通意外的傷亡事故，是乘客未佩戴安全帶所致，因此乘車時「應該按照法例佩戴安全帶」。

學生書巴士繫安全帶 教師書改排隊圖

然而，教師用書則刪去相關圖文，改以排隊上巴士為圖，僅在總結部分稱「坐巴士時繫上安全帶」。今年初巴士強制佩戴安全帶法例引起爭議，最終政府在實施近一周後，宣布刪除相關條文及法定要求。

多套樣書亦取材時事議題，包括引用上月底發表最新一份《財政預算案》數據，解釋政府主要收入及開支，引導學生認識《基本法》規定香港以量入為出的原則制訂財政預算，力求收支平衡。

記者 梁子健



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