小學人文科課本火警逃生內容簡單 無說明如何評估風險 未解釋濃煙潛在危險

正進行聆訊的大埔宏福苑火災獨立委員會，披露居民在樓梯逃生時遇到濃煙與火勢，甚至被逼「搭𨋢」。本報獲得最新小學人文科樣書，發現教導學生火警逃生的內容過於簡單，對瞬息萬變的火場環境，應該如何評估風險欠缺具體說明，亦未解釋濃煙的潛在危險。有資深人文科教師形容課本內容普通，建議參考外地的防災教材，更仔細教導學生在逃生時評估風險。

人文科小五級課程設有「平安是福」單元，教導學生應對火災等災害。本報取得3套新版小五人文科樣書，發現全部課本均列明火警逃生時，須「利用最近的樓梯逃生，不要使用升降機」，但對於「搭𨋢」逃生或面對停電導致「困𨋢」、在火警樓層開門有濃煙湧入等風險，學生用書均無述及，僅在教師用書作為補充資料。有課本建議學生應觀察周圍環境及評估風險，甚至「根據情況選出最可行的辦法」，但具體要考慮哪些因素，卻無進一步說明。

外地相關教材較詳盡

根據課程指引，教師可以家居火警為例，教導學生「識滅火、識自救和識逃生」的技巧。有樣書解釋走廊倘滿布濃煙，應留在單位內，以膠紙與濕毛巾密封門縫，或留在未受濃煙波及的房間待救；逃生時遇到濃煙，應伏地爬行等，但全部課本均無說明濃煙蔓延速度與潛在危險。至於消防處建議如發現樓梯有煙，應立即改用另一條樓梯逃生，全部樣書均無提及，僅一本提到倘樓梯無法安全通過，應折返單位或到安全地方躲避。



反觀外地相關教材，較本港人文科課本詳盡。日本東京消防廳以高小生為對象的網上教材，建議遇到火警時應該立即撤離，而非嘗試滅火，又提及濃煙是致命的有毒氣體，在樓梯垂直擴散速度達每秒3至5米，走廊則達每秒50厘米至5米，「許多死於火災的人因為吸入濃煙，無法撤離而喪生」，建議要朝遠離火焰和煙霧的方向疏散。教材更以短片提醒學生逃生時觀察周遭環境變化，包括濃煙會沿樓梯向上蔓延、避免被防火捲閘夾傷等。

有人文科資深教師認為，社會在宏福苑大火後防災意識提高，但課本內容跟不上。 資料圖片

教師：拆科後須協調

資深人文科教師曾瑞麟認同，社會在宏福苑大火後防災意識提高，課本內容跟不上，「相較着重防災教育的日本教科書，香港課本的相關內容只屬普通」。他認為人文科可參考外地做法，加強風險評估的教學內容，包括教導學生注意濃煙比明火更危險，以防煙門表面溫度作為課堂討論，「以往常識科小三課程提到熱傳導，小學生能理解如果防煙門表面有熱力，意味門後可能有火勢把熱力傳過來」。

他續指，常識科拆科後，包括燃燒、熱傳導等內容歸入科學科，未必扣連到火災應變的內容上，「拆科後不同知識點就會分割，考驗兩科教師協調教學的功力」。

記者 梁子健



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