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理大中華文化節 展出魯迅金庸等作家真跡

教育新聞
更新時間：08:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-25 HKT

在歷史與地理因素下，香港素來是中國現代作家的「必經之地」。理工大學舉行展覽，展出魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、金庸與梁羽生的手稿和親筆書信，多角度呈現中國文學與香港的深厚淵源，作為「第三屆理大中華文化節」的首個重點活動。校董會主席林大輝在文化節開幕禮致辭，形容提升國家文化軟實力、弘揚中華文化，既是國家「十五五」規劃提出的戰略，也是香港與理大的時代使命。

「林大輝廣場」揭幕

名為「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」展覽，即日至下月7日，在理大校園黃民鄧潔華伉儷環球學生薈舉行，展示魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、金庸及梁羽生6名作家的手稿、書信等文獻，不少更是歷經數十載的真跡，例如魯迅《吶喊》和《彷徨》小說集初版；巴金《隨想錄》手稿；金庸親筆回覆文學史家嚴家炎，就北京舞蹈學院改編《天龍八部》舞劇的親筆信。部分展品更是首次在港展出，包括茅盾1936年寄予巴金的信件、蕭紅1937年寄予伴侶蕭軍的信件，以至梁羽生生前曾使用的圍棋等。展覽更重構巴金與茅盾故居書房的空間，讓觀眾在沉浸式體驗中感受文學名家在港足跡。

今次展覽是理大「第三屆理大中華文化節」的首個主題活動，另舉辦多場公開講座、紀錄片放映會與讀書會。林大輝昨在開幕禮指，國家「十五五」規劃提出要提升國家文化軟實力、弘揚中華文化，「這不僅是國家戰略，也是香港和理大的時代使命」。他指今屆中華文化節進一步拓展內容和深度，包括與內地省市政府和相關機構合作，邀請廣東和福建團隊展示客家和閩南文化。

另外，理大昨舉行「林大輝廣場」揭牌儀式，校長滕錦光讚揚林大輝長期支持大學發展，「出錢出力出心出主意」，期望學生經過廣場時得到啟發，珍惜學習機會並裝備自己，日後回饋母校、服務香港及貢獻國家。

記者 歐文瀚

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