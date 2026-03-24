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科大副校長吳宏偉 當選朗肯講座歷來首位華人主講者

教育新聞
更新時間：21:05 2026-03-24 HKT
發佈時間：21:05 2026-03-24 HKT

英國岩土力學與工程學會創立的第65屆朗肯講座（Rankine Lecture）明年3月24日在倫敦舉行。科技大學宣布，副校長（大學拓展）吳宏偉獲選為是次講座的主講者，是講座自1961年設立以來首位華人主講者，是繼1993年日本學者石原研二教授後，近30年來首位獲選的亞洲學者。

吳宏偉︰顯中國學者在領域重要地位

英國岩土力學與工程學會在網站上公布吳宏偉的當選消息。科大提供
英國岩土力學與工程學會在網站上公布吳宏偉的當選消息。科大提供

吳宏偉衷心感謝英國岩土力學與工程學會，形容殊榮不僅是對他本人及研究團隊的充分肯定，更彰顯中國學者在國際土力學及岩土工程領域的重要地位，期望能為年輕研究人員帶來啟發，「科研之路或許漫長，但只要保持好奇心、全情投入研究，來自香港的學者同樣能在國際舞台上發光發亮。」他續稱，未來將繼續推動生態岩土學跨學科發展，為應對全球氣候變化與城市發展所帶來的新挑戰貢獻力量。

吳宏偉是國際知名土力學及岩土工程專家，研究領域涵蓋非飽和土力學、生態岩土學及泥石流和山泥傾瀉防治，過往重要研究成果包括創立狀態相關非飽和土力學理論及應用，並開發相關的實驗儀器和設備，進而建立「生態岩土學」，相關理論與設備已廣泛應用於全球工程項目。

科大指，吳宏偉曾於2017至2022年間擔任國際土力學及岩土工程學會主席，是該會成立90年以來首位華人主席，並曾獲得多項國際與國家級獎項，包括2025年英國土木工程師學會特爾福德金獎，既是該學會的最高榮譽，也是自1838年以來首位大中華區得獎者。他亦於2008年及2020年分別獲選為香港工程院院士及英國皇家工程院院士。

本報記者

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