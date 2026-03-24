理大第三屆中華文化節開幕 頭炮展出魯迅蕭紅等作家真跡

香港理工大學今日舉行「第三屆理大中華文化節」開幕典禮，並預告今年將舉辦的多項活動，包括即日起至4月7日舉行的「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」展覽，是次展覽展示了6位中國現代作家的多項真跡如書信、手稿等，部分更是首次在香港展出。大學同時為賽馬會綜藝館門前的廣場，舉行「林大輝廣場」揭牌儀式，以表揚校董會主席林大輝的貢獻。

茅盾蕭紅信件等首於港展出

林大輝在開幕禮致辭時指出，國家「十五五」規劃提出要提升國家文化軟實力、弘揚中華文化，「這不僅是國家戰略，也是香港和理大的時代使命」。他強調理大辦學使命之一是培養擁有家國情懷、具全球視野、為社會和國家作貢獻的學生，透過推動中華文化、進一步加強師生的文化自信，提升對國家的認同和歸屬感。

他提到「理大中華文化節」在前兩屆備受歡迎並邁向國際，今年第三屆將進一步拓展內容和深度，包括與內地省市政府和相關機構合作，邀請廣東和福建的團隊到理大展示客家和閩南文化。他亦強調中華文化5000年歷史需要一代代人的守護和傳承，大學會以文化節作平台，攜手弘揚中華文化，助力香港建設「中外文化藝術交流中心」，推動中華文化走向世界。

今屆文化節首項主題活動「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」展覽由理大與中國現代文學館合作舉辦，展出了魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、金庸及梁羽生6人的生平及多項展品，不少為歷經數十年的真跡，例如魯迅《吶喊》和《彷徨》小說集初版、金庸回覆改編《天龍八部》為舞劇的信件等；部分展品更是首次在香港展出，包括現存茅盾最早於1936年寄予巴金的信件、蕭紅1937年寄予伴侶蕭軍的信件等。

滕錦光︰廣場揭牌感謝林大輝支持理大

「林大輝廣場」優化工程於2024年展開，完成工程後總面積共約1100平方米，梯級觀眾席可容納約200人。校長滕錦光在廣場揭牌儀式上讚揚林大輝是該校校友的典範，形容對方長期支持大學發展「出錢出力出心出主意」，特別提到對於在理大於2019年社會事件「成為風暴中心」期間處見不驚，「在艱難複雜的局面下堅守原則，保障了大學的安全，帶領理大渡過難關」。

滕錦光表示，為廣場揭牌既是感謝對方多年來對理大的支持和無私奉獻，更是向他為香港、為國家、為教育事業作出的貢獻致敬。他期望理大學生日後經過廣場時能想起這位師兄及其故事，從中得到啟發，珍惜在大學學習的機會並裝備自己，日後回饋母校、服務香港和貢獻國家。

記者歐文瀚

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