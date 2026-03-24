Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KEY首屆辯論賽中大港大對壘 4.11開放公眾免費入場

教育新聞
更新時間：15:20 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:20 2026-03-24 HKT

星島全港校際辯論比賽人才輩出，三位曾獲得星島辯論冠軍的「最佳辯論員」──楊寶蓮、周紀言及鄧巧妍最近更發起「KEY Korea Europe & You」首屆辯論賽，並於4月11日（星期六）下午3時假灣仔合和酒店舉行，期望為香港新興聲音提供一個探討文化、創新和國際交流的平台。

這次比賽由法國非牟利組織KEY和全球諮詢公司KnitKnot Global（KKG）舉辦，並由星島新聞集團擔任媒體夥伴，旨在引導學生借鑒韓國和歐洲的實例與案例研究，就香港文化景觀構建論點，將全球視野與本地文化、經濟及政策背景相結合。屆時來自香港大學和香港中文大學的優秀青年學子將圍繞辯題「數碼策略是香港文化創新最重要的推動力（This House Believes that Digital Strategies are the Most Important Enabler of Hong Kong’s Cultural Innovation）」展開英文辯論。

賽事將由天博大律師事務所資深大律師兼前金融發展局主席李律仁、韓國娛樂巨擘 CJ ENM香港子公司REG主管Viola Shin，以及香港歐洲商會前主席Mr Iñaki Amate組成的重量級評判團作出專業裁決。贊助及支持機構包括Yang Won Sun Foundation、孫燕華博士、仙島酒莊、仁足社及飛躍演奏香港。比賽獲勝隊伍將獲得前往首爾進行研學之旅作為獎勵，藉此培養具有國際視野並面向未來的領導人才。

比賽現開放予公眾入場觀賞，名額有限，大家可透過以下連結報名領取門票：

www.eventbrite.com/e/key-korea-europe-you-inaugural-debate-tickets-1982977867181

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
5小時前
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
星島申訴王 | 德福五屍案單位 起拍價230萬 投資者撈底 盤點香港「超級凶宅」
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅單位230萬起拍價 投資者趁機撈底 盤點香港「超級凶宅」
申訴熱話
8小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
家居裝修
10小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
2026-03-23 09:00 HKT
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
影視圈
5小時前