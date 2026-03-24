KEY首屆辯論賽中大港大對壘 4.11開放公眾免費入場

星島全港校際辯論比賽人才輩出，三位曾獲得星島辯論冠軍的「最佳辯論員」──楊寶蓮、周紀言及鄧巧妍最近更發起「KEY Korea Europe & You」首屆辯論賽，並於4月11日（星期六）下午3時假灣仔合和酒店舉行，期望為香港新興聲音提供一個探討文化、創新和國際交流的平台。

這次比賽由法國非牟利組織KEY和全球諮詢公司KnitKnot Global（KKG）舉辦，並由星島新聞集團擔任媒體夥伴，旨在引導學生借鑒韓國和歐洲的實例與案例研究，就香港文化景觀構建論點，將全球視野與本地文化、經濟及政策背景相結合。屆時來自香港大學和香港中文大學的優秀青年學子將圍繞辯題「數碼策略是香港文化創新最重要的推動力（This House Believes that Digital Strategies are the Most Important Enabler of Hong Kong’s Cultural Innovation）」展開英文辯論。

賽事將由天博大律師事務所資深大律師兼前金融發展局主席李律仁、韓國娛樂巨擘 CJ ENM香港子公司REG主管Viola Shin，以及香港歐洲商會前主席Mr Iñaki Amate組成的重量級評判團作出專業裁決。贊助及支持機構包括Yang Won Sun Foundation、孫燕華博士、仙島酒莊、仁足社及飛躍演奏香港。比賽獲勝隊伍將獲得前往首爾進行研學之旅作為獎勵，藉此培養具有國際視野並面向未來的領導人才。

比賽現開放予公眾入場觀賞，名額有限，大家可透過以下連結報名領取門票：

www.eventbrite.com/e/key-korea-europe-you-inaugural-debate-tickets-1982977867181