直資學校議會組團赴東南亞招生 成立委會監察宿舍運作 盼設發牌機制

教育局早前批准48間直資學校「擴容」錄取非本地生自資入讀，但僅8校設有宿舍，非本地生在港住宿需求殷切，近日引起關注。即將組團前往泰國及馬來西亞招生的直資學校議會，宣布成立「宿舍事務委員會」，與營辦商合作監察宿舍運作、確保達到應有水平，包括遵守相關法例。對於學界自行監察，未改變坊間私營宿舍無牌經營的現況，陳狄安未有正面回應，但期望政府設立發牌機制。

營辦商合作 確保水準

直資學校議會昨宣布將組團前往泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡，推介「直資擴容」及招收學生。近日坊間多個學生宿舍被揭發違規經營，甚至有營運連鎖學生宿舍的營辦商聲稱「無牌可以申請」，掀起社會關注，直資學校議會副主席陳狄安指，執委會將成立「宿舍事務委員會」，與營辦商合作監察宿舍運作，包括要求對方符合相關法例，以及確保監護人、舍監和膳食等安排，達到應有條件，「東南亞來的學生可能在宗教或飲食的文化有不同，希望透過委員會與合作的營辦商監管宿舍質素，讓他們來港後能有安全和放心的地方生活。」

被問到會否向家長如實反映大部分私營宿舍無牌經營，學界自行監管亦未能改變現況，陳狄安未有正面回應，但歡迎政府設立發牌機制，更容易讓公眾識別合適宿舍。他又期望盡快與營辦商合作，為直資學生提供專門宿舍，「短期內可能不同學校的學生同住一宿舍，日後學校招收更多海外生後，或可自行為學生安排住宿。」

組團前往泰國馬國招生

另一方面，直資學校議會將首次組團到海外招生，成員包括英華書院、保良局羅氏基金中學、港大同學會書院、聖士提反書院等7校。訪問團在周五起程，為期4天，期間到訪泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡，向當地家長及學生介紹本港直資學校特色，目前已逾200人報名。

陳狄安不揣測行程吸納到多少海外學生，不會設定指標，而希望透過宣傳讓更多外地人認識香港教育，各校亦會維持收生標準自主，「學校希望收就讀非本地課程學生時，要求可能就不同」。

直資學校議會亦與科技大學簽署合作備忘錄，探討與科大加強合作支援非本地生，包括設立包括參考本地生做法，制訂直資學校校長推薦入學計劃，獲推薦的非本地生將獲大學有條件取錄，以及讓直資學校參與大學主辦的海外招生活動等，是繼香港大學、教育大學及城市大學後，第4間與議會簽訂合作備忘錄的大學。陳狄安透露，議會將與中文大學簽訂同類備忘錄，並繼續與其他大學商討合作。

記者 歐文瀚

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