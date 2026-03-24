慈雲山聖文德：與長者口角學生承認不當

網上日前流傳片段，顯示一群兒童在屋邨公園指罵長者，其中一人更被網民認出是智破藏毒案、早前獲獎的小學生田澤豪。慈雲山聖文德天主教小學昨發表聲明，指田當時調停友人與長者的口角，部分說話及態度不恰當，家長已承諾陪同他向涉事長者致歉，校方亦已進行嚴肅輔導與教育。

家長承諾陪同致歉

校方聲明強調事件不涉及欺凌，對涉事學生行為「深表遺憾」，已對他進行嚴肅輔導與教育。學校Facebook圖片

片段顯示一群兒童聚集屋邨公園，與一對長者口角，期間有人話帶嘲諷稱，「睇清楚係咩牌子呀，Nike呀！阿伯，係咪要講中文呀，耐克呀」，又有人展示身穿的波鞋，其中一人被網民認出是田澤豪。

他就讀的慈雲山聖文德天主教小學昨發表聲明，指高度重視事件，已即時啟動調查程序，聯絡相關學生及家長了解詳情，證實片中僅一人為該校學生。校方引述田的解釋，指當時因友人與長者發生口角並遭責罵，「出於好意上前嘗試調停」，並無惡意或不尊重長輩，但承認部分說話及態度不恰當；家長已承諾會陪同學生向涉事長者致歉，並加強品德教育，引導他學會尊重長輩、理性處理衝突，承諾改善言行。

校方強調事件不涉及欺凌，對涉事學生行為「深表遺憾」，已對他進行嚴肅輔導與教育，並持續跟進事件，確保學生吸取教訓，杜絕類似情況發生；將通過品德及公民教育、課堂、講座及活動，強化學生尊重他人，遵守公德的意識。

本報記者

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