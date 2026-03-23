無牌學生宿舍湧現 蔡若蓮表明當局將探討是否規管

政府大力推動「留學香港」之際，接連有學生宿舍被揭發涉嫌無牌經營，由獨立屋、單棟樓到屋苑單位「梗有一間喺左近」，現行法例難以規管。有直資校長認同長遠應就學生宿舍立法規管，但認為「遠水不能救近火」，由學界先制訂認證機制，但立法會教育界議員鄧飛質疑此舉令學界背負不必要責任，促請政府應參考「城中學舍」做法規管私營學生宿舍。教育局局長蔡若蓮昨接受電視訪問，表明將探討規管這類宿舍。

直資校長倡學界先設認證機制

教育局局長蔡若蓮昨接受電視訪問時，表明將探討規管私營學生宿舍。資料圖片

本報早前獨家報道，九龍塘連接有獨立屋被揭無牌經營學生宿舍。現時有機構把單棟樓改裝為學生宿舍，個別住宅業主亦以分租形式，把單位改為供多名學生入住的宿舍。現行《牀位寓所條例》規定單位有12個或以上牀位出租需要領牌；倘宿舍提供功課輔導等服務，處所內學生人數同時達8人或以上，或每日達20人或以上，亦須按《教育條例》註冊為學校。然而坊間學生宿舍規模不一，現行法例難以規管，業者無牌經營之餘，學生與家長權益亦無法保障。

蔡若蓮在電視訪問證實，當局正探討是否規管私營學生宿舍，「現時開始去探索，到發展起來都差不多」。她指目前僅持學生簽證、家人不在港的非本地生有住宿需要，人數不多，又強調本港沒有「中小學寄宿補習學校」，如學生在校外住宿，宿位受《牀位寓所條例》規管，呼籲家長留意。

滙基書院（東九龍）校長鄭建德認同政府應長遠規管私營學生宿舍。資料圖片

對於應否立例規管，滙基書院（東九龍）校長鄭建德向本報稱，認同政府應長遠規管，但過程需時，恐怕「遠水不能救近火」，建議先由學界制訂認證機制，評定宿舍是否達到照顧中學生的期望要求。他續稱未成年學生難以照顧自己，故宿舍質素相當重要，例如設立門禁制度、與家長的聯繫、保母或舍監與宿生的人數比例等，應有一定規範，「離鄉別井來港讀書的兒童在心靈方面，需要的關顧不比學業問題少，舍監最好有教學或社工工作經驗。」

議員：可研擴展城中學舍規定

同樣認同立法規管，立法會教育界議員鄧飛不支持學界自訂宿舍認證機制，認為導致學界承受不必要的責任，「如果宿舍取得學界認證後出事，誰來負責？如何追究？」他認為政府可先諮詢學界，訂立官方指引，提醒有需要的學生選擇宿舍的注意事項，相關指引亦是將來立法規管的標準。他認為現時「城中學舍」計劃已是實踐私營宿舍的先例，可研究將相關規定擴展至適用中小學生，並參考現有寄宿學校的舍監管理機制。

至於宿生人數更少的寄宿家庭，身兼英華書院校長，直資學校議會副主席陳狄安坦言，目前本港無法例規管，建議政府參考歐美等熱門留學國家做法，研究規管；又認為非本地生來源不同，營辦商照顧策略或有分別，比如內地生在生活習慣上相差不遠，甚或周末回家，未必需要提供活動，但海外生則需要特別照顧。

本報教育組

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