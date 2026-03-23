尤德獎學金︱創作路上同伴越來越少 理大時裝系學生：肯付出終有收穫

在本港做創作人不容易，既要把握機會，亦要接受挑戰。今屆尤德爵士紀念基金獎學金得主、就讀理工大學時裝（榮譽）文學士組合課程二年級的潘慧媛，不諱言在創作路上同伴越來越少，自己也要「見步行步」，但深信只要足夠喜歡一件事並持續付出，終會得到收穫。

感謝家人不限制發展

潘慧媛對時裝設計很感興趣，認為只要付出良多，最終一定會有收穫。歐文瀚攝

潘慧媛在中學接觸到「科技與生活科」，對製衣、織物等深感興趣，放棄原來感興趣的文學系科目，投身時裝創作，「未來的路向更喜歡具挑戰性的事」。她感謝家人從不限制其發展方向，讓她自行選擇，「我想試甚麼都給我試，過程中就能篩選出沒那麼想要或不太適合的東西，留下的就是自己堅持的事」。

在香港做創作從來不易，潘慧媛留意到「同路人」越來越少，「可能會因為現實原因而選擇其他的路，看到很多前輩抱有憧憬或理想，但因為太多限制或其他原因，導致他們放棄」。提到未來發展，她也坦言未必留在時裝界，認為本地的重視程度遜於意大利、法國等地，而全球追求「快時尚」（Fast Fashion），行業為迎合市場亦多掣肘。她坦言只好「見步行步」，不斷探索未來的可能性和機會，也不排除到外地發展，惟她相信只要足夠喜歡一件事就會一直堅持下去，「只要肯為它付出良多，最後一定會得到收穫。」

記者 歐文瀚

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