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都大生譜原創歌曲《嬌姐》 細訴嫲孫隔代情

教育新聞
更新時間：08:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-23 HKT

憑歌寄意，總盼聽眾留意歌詞道出的人情世態。著名填詞人周耀輝在都會大學開辦「中文歌詞創作班」，有大埔學生因宏福苑大火感歎人生無常，同時感謝年邁祖母多年照顧，以她名字譜出原創歌曲《嬌姐》，在日前舉行的演唱會演出；有華富邨學生則憑歌詞抒發對見證兩代成長的社區即將重建，心中的不捨與盼望。

《華富之家》見證兩代成長

陳敬樂（左）邀祖母嬌姐出席演唱會，欣賞以她為創作概念的原創歌曲。 都大提供
陳敬樂（左）邀祖母嬌姐出席演唱會，欣賞以她為創作概念的原創歌曲。 都大提供
參與「中文歌詞創作班」的都大學生日前舉辦「我們還有幾多時間」原創作品演唱會暨分享會，演繹「畢業作品」。都大提供
參與「中文歌詞創作班」的都大學生日前舉辦「我們還有幾多時間」原創作品演唱會暨分享會，演繹「畢業作品」。都大提供

參與「中文歌詞創作班」的都大學生日前舉辦「我們還有幾多時間」原創作品演唱會暨分享會，演繹「畢業作品」。就讀國際款待及景區管理榮譽學士課程一年級的陳敬樂，作品《嬌姐》取材於現年79歲的祖母嬌姐，兩人感情深厚，但近年嬌姐身體狀況漸走下坡，「以前看她行得很快，現在就要扶着她走，身體機能和記性也越來越差」。他主動與嬌姐「促膝長談」，把生活點滴化為歌詞。

陳敬樂自幼在大埔成長，從宏福苑大火體會到人生無常，寫下「愛就趁現在，愛就趁現在；是你栽種愛不改，愛必永載」深刻歌詞，「我們要知道時間有限，對家人的愛不應收起來、遲點再表達」。

創作《華富之家》的李穎浠，就讀醫療化驗科學榮譽理學士課程二年級。她指母親年輕時與朋友在華富邨流連，一家人在她出生時又獲派華富邨，「整個人生都與華富邨連繫着。」見證兩代人成長的社區將清拆重建，她稱即使母親態度正面，但鄰里關係終究消失，因而寫出「心中小盼望，新社區，那可求；可代價，總歸要走，不再特有」歌詞。

開班授徒的人文社會科學學院教授周耀輝指，課堂要求學生們互相分享生活點滴，作為創作素材，藉此增進與人交流的契機，「我不懂答成功與否，但我會說我很高興。」課程以粵語流行曲為題，但他稱有不諳粵語的內地生報讀，曾多次勸對方放棄，但對方一直堅持，在同學協助下成功譜寫及演繹「畢業作品」，形容十分珍惜這樣有心的學生。以往曾在浸會大學開辦同類課程，周耀輝指都大課程不設報讀年級，學生較為年輕，故教學時不時提醒自己多聆聽學生。

記者 歐文瀚

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