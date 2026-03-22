港科院「名師高徒」計劃啟動 專家學者助逾百學生探索科研

第8屆「名師高徒」導師計劃今日舉行啟動禮，今屆119名高中生將在60位科學家及工程師的義務指導下，踏出探索科研之路。香港科學院院長、中文大學校長盧煜明期望，學員珍惜與頂尖科學家近距離交流的機會，更深入了解科研發展，親身感受科研工作的魅力，為未來投身科創事業奠定基礎。

啟動禮邀請署理教育局局長施俊輝主禮，共300名嘉賓、校長、家長及學生出席。今屆參與計劃的義務導師有60位，涵蓋生命科學、工程學、化學、物理、數學、計算機科學及環境科學等領域，不少更是首次參與，包括最近當選港科院院士的中文大學地理與資源管理學系教授關美寶、中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟。其他「星級」導師包括港科院創院院長、香港大學前校長徐立之，港科院創院院士、科技大學校長葉玉如。

盧煜明朌學生親身感受科研魅力

港科院院長、中大校長盧煜明在啟動禮指，「名師高徒」計劃自2018年啟動以來，規模逐年擴大，至今累計近千名學生參與，不少學生其後選修理科，畢業後投身科研或工程界，成為香港新一代科創力量。他表示，隨着國家「十五五」規劃的推進，香港正積極對接國家戰略，聚焦人工智能等前沿領域，推動新質生產力發展。他期望學員珍惜與頂尖科學家近距離交流的機會，更深入地了解科研發展，親身感受科研工作的魅力，為未來投身科創事業奠定基礎。

曾參與「名師高徒」計劃，在科技大學修讀國際科研課程生物化學及細胞生物學的鍾子聰，在啟動禮上特別感謝其導師，香港青年科學院副院長兼香港大學副校長（研究）馬桂宜，不僅分享在生物醫學領域研究的心路歷程與寶貴知識，亦關心他的升學及職涯規劃，使他對未來的科研路向更清晰，並立志投身科研，貢獻國家及社會。

本報記者

延伸閱讀：

聖若瑟書院辦科學論壇 邀諾貝爾化學獎得主與學生對談

港科院10周年│院長盧煜明：把握科創黃金時代 助港發展為國際創科中心