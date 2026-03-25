DSE物理科2026｜掃除思維誤區 培育精準運算力 緊記24個溫習及應試貼士

2026年中學文憑試（DSE）生物科，將於4月22日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由香港中文大學校友會聯會陳震夏中學物理科主任葉創權，講解物理科的溫習技巧。

DSE物理科2026｜最具挑戰性學科之一

今日由香港中文大學校友會聯會陳震夏中學物理科主任葉創權，講解物理科的溫習技巧。（圖片由受訪者提供）

物理科常被視為DSE中最具挑戰性的學科之一。科目設兩份卷。試卷一由甲、乙兩部組成，甲部是多項選擇題，佔全科分數21%；乙部由短題目、結構式題目和論述題組成，佔全科分數39%。考生須回答試卷一的全部試題。試卷二的多項選擇題及結構式題目，涵蓋課程內４個選修課題，各選修課題的試題佔全科分數10%。考生須從４個選修課題中，選答其中2個選修課題的試題。



葉創權認為，修讀物理的考生，不僅要透徹理解抽象的概念，更須具備嚴密的邏輯推論與精準的運算能力。「然而，物理並非天才的專利，只要掌握正確的策略、掃除思維誤區，並熟練應對各類題型，每位考生都能在考場上發揮應有水準，甚至突破自我。」以下是他綜合多年教學經驗，為各位同學總結的8大精要溫習策略：

DSE物理科2026｜8個溫習策略

核心為本：徹底擺脫「死記硬背」 圖像思維：化抽象為具體 歷屆試題：精準對焦考評模式 實驗專攻：原理、步驟與誤差 嚴謹計算：細節決定成敗 邏輯論述：層次分明，對焦核心 錯誤檔案：將弱點轉化為強項 心理調適與時間管理

DSE物理科2026｜核心為本：徹底擺脫「死記硬背」

物理學的精髓在於理解自然規律的本質，單靠背誦公式絕不足以應付多變的DSE 題目。

深挖定義：必須精確掌握物理量的定義（如：力不是簡單的「推拉」，而是改變物體運動狀態或形狀的作用）、單位及標量／向量特性。 洞悉公式：了解公式的推導過程與適用前提（例如：勻加速運動方程 v = u + at 僅適用於加速度恆定的情況），切忌盲目代入。 知識網絡化：物理課題環環相扣，溫習時應將力學、熱學、電磁學等單元連繫起來，建立整體的知識架構。

DSE物理科2026｜圖像思維：化抽象為具體

圖像不僅是題目的一部分，更是解題的思考導航。

必繪力圖：處理力學題時，首要步驟必是畫出「隔離體圖」(Free Body Diagram)，確保無遺漏任何作用力。 建立空間感：在電磁學中，多練習繪畫場線與等效電路；在波動與光學中，務必準確繪製光線圖。 筆耕不斷：繪圖時請務必使用鉛筆，以便發現錯誤時能迅速修正，保持卷面整潔。

DSE物理科2026｜歷屆試題：精準對焦考評模式

Past Paper是最權威的複習導師。

近５至８年為重點：優先完成近年的試題，以掌握最新的出題趨勢與常見陷阱。 拆解題型要求：分辨選擇題、短答題、論述題及實驗題的考核側重點。 鑽研評分準則：細閱考評局提供的評分準則（Marking Scheme)，學習關鍵詞 (Keywords) 的運用，了解哪些步驟是得分關鍵。

DSE物理科2026｜實驗專攻：原理、步驟與誤差

實驗題考核的是科學探究的精神，而非死板的步驟背誦。

熟悉儀器與精度：掌握基本儀器的讀數方法，並留意其不確定度與有效數字。 釐清變數關係：準確區分自變數、應變數與控制變數。 誤差分析能力：學習分辨系統誤差與隨機誤差，並提出針對性的改善建議（如：以光電閘取代秒錶以減少人為反應時間誤差）。

DSE物理科2026｜嚴謹計算：細節決定成敗

計算題佔分極重，細微的疏忽往往導致失分。

規範化步驟：列出已知量並轉換為SI單位（如cm轉m）。 公式先行：養成先寫公式再代數值的習慣，這不僅有助於釐清思路，也能在結果出錯時爭取步驟分。 精準表達：答案必須附上正確單位。除非題目另有要求，否則一般以3位有效數字為最終答案準則。

DSE物理科2026｜邏輯論述：層次分明，對焦核心

解讀關鍵字：認清「解釋」、「推論」、「比較」等指令詞的不同要求。 構建因果鏈：避免跳躍式描述。應運用邏輯連詞（如：因為…根據定律…所以…），確保推導嚴謹。 圖文並茂：適時輔以簡單的電路圖或受力圖，能讓評卷員瞬間掌握你的邏輯路徑。

DSE物理科2026｜錯誤檔案：將弱點轉化為強項

重複犯錯是奪得佳績的最大障礙。

建立「錯題本」：記錄每次犯錯的原因（如：概念混淆、單位漏寫、審題不清）。 歸納陷阱：整理出自己的常犯錯誤清單，例如「忘記考慮大氣壓力」或「Kelvin 與 Celsius 轉換錯誤」。 定期重溫：每周重溫錯題，遮蓋答案重新作答，確保真正克服盲點。

DSE物理科2026｜心理調適與時間管理

應試策略：卷一先做有把握的題目，遇到卡關時先標記並跳過，確保拿穩基本分。 選修單元：集中精力鑽研自己最有信心的兩個單元，追求深度重於廣度。 考前「輕溫習」： 考前最後階段應回歸基本定義與實驗圖表，保持清醒的頭腦而非鑽研偏題。

最後，葉創權總結，「物理科的成功，不在於天分的高低，而在於方法是否科學、執行是否有毅力。」若果考生概念通透、操練得法、答題有術，自然能在試場上從容應對。距離文憑試尚有寶貴的時間，與其焦慮，不如從今天起，以策略導向取代盲目操練，穩步邁向卓越。

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學（資料圖片）

物理科評核模式

組成部分 比重 時間 公開考試 卷一試題涵蓋必修部分 60% 2小時30分鐘 公開考試 試卷二試題涵蓋選修部分 20% 1小時 校本評核 20%

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