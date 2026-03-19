SEN｜教局推3款互動遊戲 助SEN生學溝通及中文 (附遊戲連結)

為了支援SEN(特殊教育需要)學生，教育局近年積極開發多元化互動學習資源，最近就推出了3款數碼遊戲。教育局局長蔡若蓮表示，這些遊戲結合以實證為本的策略與趣味元素，提升學生的學習動機及成效。

支援自閉症與讀寫困難學生

蔡若蓮今日(3月19日)在社交媒體撰文，介紹3款支援SEN學生的互動數碼遊戲。「星級砌車隊」及「棋幻森林鐵路」專門為自閉症學生而設，前者透過團隊合作「砌車」，讓他們提升溝通技巧和解難能力；後者則把經典遊戲「蛇梯棋」與生活情境結合，有助學習情緒管理與社交。

另一款遊戲，則是為有讀寫困難的初小學生而設的「識字歷奇」。這是一款中文遊戲，以故事導向的任務，協助學生掌握字形、字音，及提升閱讀流暢度。遊戲設有多個關卡與難度，又有即時反饋及獎勵，能夠提升學習動機。

遊玩方法及連結

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