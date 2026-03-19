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聖若瑟書院辦科學論壇 邀諾貝爾化學獎得主與學生對談

教育新聞
更新時間：16:41 2026-03-19 HKT
發佈時間：16:41 2026-03-19 HKT

聖若瑟書院聯同裘槎基金會主辦的「與諾貝爾獎得主溫格雷爵士對話：創造現代治療藍圖之旅」於昨天（3月18日）舉行。活動邀請了2018年諾貝爾化學獎得主溫格雷爵士(Sir Gregory P. Winter)到校，與該校學生、學術界人士及全港多間本地及國際學校逾400名師生交流。香港中文大學校長兼聖若瑟書院校友盧煜明亦有出席。

探討科研背後及AI未來角色 

活動由聖若瑟書院校長郭廸民致辭，講述STEAM教育如何孕育學生科學思維發展及素養。隨後，溫格雷爵士從童年回顧他榮獲諾貝爾獎的人生，更剖析他在蛋白質工程領域的見解。他強調，科學探索源於對未知的渴望與堅持，並鼓舞學生勇敢追尋創科夢想。

在論壇環節，就由盧煜明與溫格雷爵士對談，與師生分享科研及醫學背後的故事。論壇討論議題涵蓋科學研究，包括探索科研、如何找出真相或研究方法等。另外，論壇亦探討科研商業化背後涉及的道德議題，以至人工智能（AI）在未來科學界的角色等。兩人其後亦循循善誘地提醒在座學子，在人生與科研道路上，須誠實正直、具同理心、保持樂觀正面、多閱讀及勇於實驗尤為重要。

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