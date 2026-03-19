初中地理新課程加入國家發展元素 蔡若蓮：讓學生「從中國看世界」

沿用15年的初中地理科課程，修訂框架日前公布。新課程加入中國地形、氣候特徵、城市群等國家地理元素，在探討工業發展的單元新增中國新能源汽車工業，有別現行課程先探究本地議題的設計。有資深地理科教師認為，課程有助加深學生對國家地理的理解，但內地例子與學生有距離，需更多時間掌握基礎知識，教師亦須更花心思連繫課題。

教育局日前公布修訂初中地理科課程框架，將於2027/28學年於中一級全面推行。有別於現行課程要求學生從探究本地議題開始，再伸展至中國、地區及世界，新課程大幅增加國家地理內容，並把協助學生「欣賞祖國的壯麗河山，感悟祖國經濟、社會的發展成就」，建立對國家的歸屬感和認同感列為課程宗旨。教育局局長蔡若蓮在網上帖文，形容新課程讓學生「從中國看世界」，從國家視角理解世界，對接國家「十五五」規劃，抓緊國家以至不同地區的發展機遇，迎接未來挑戰。



探討內地新能源汽車工業

新課程不設核心與選修單元，中一至中三先後以「人與環境」、「管理與應對」及「未來與行動」為主題（見附表），新增國家地理議題包括中國在世界上的區位、疆域等。在探討城市群與可持續智慧城市的課題，前者要求學生以大灣區作個案研習，並了解與北部都會區的關係，後者則以深圳為例子，理解如何通過科技優化城市規劃。



在中三探討工業發展的單元，以中國新能源汽車工業作為研習對象，要求學生分析國產電動車迅速發展的原因、分布及區位因素，並認識跨國生產模式、在外國設廠投資對國家及工廠遷入地區帶來的發展動能。反觀現行課程探討本港主要工業類型、工業遷移，以至國際能源爭奪等內容均被刪減。

配合國家安全教育，個別課題的側重點亦見調整，譬如農業發展議題更強調「糧食安全」，要求學生了解中國改善農業生產及保障糧食供應穩定的方法；新能源汽車工業的單元，建議學生關注稀土資源的安全，對中國的科技發展和國安的重要性。

新課程又要求學校預留每學年2至4小時的課時，安排每名初中生每年最少一次進行「探究式實地考察」活動，容許教師在學校社區進行小規模實地考察，亦可運用虛擬實境（VR）、電子地圖等進行「非實境」探究。教師亦須教導學生運用數字科技，包括運用人工智能（AI）整理和分析數據。

吳寶城：須花心思連繫課題

曾璧山（崇蘭）中學副校長、資深地理科教師吳寶城認為，新課程加入不少內地例子，有助學生建立國家觀念，但相對本地議題與例子，學生的基礎知識未必足夠，「始終以學生身邊的例子出發較好，如對於內地省市、地形等不認識，便要花時間先掌握基礎知識」。同時教師須更花心思連繫課題，拉近與學生距離。「探究式實地考察」活動設定課時要求，他坦言初中課程學生人數較高中選修科多，教師安排活動較為吃力。

吳寶城認為新課程有助學生建立國家觀念，但相對本地議題與例子，學生的基礎知識未必足夠。 資料圖片



對於新課程能否鼓勵學生繼續選修高中地理科，吳寶城認為要視乎教師能否有效結合AI等科技元素，提升學習興趣，引導他們在高中時選修。



記者 梁子健



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