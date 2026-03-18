DSE︱蔡若蓮：「國際版DSE」於本港以外地點開考 助外地生留學香港

教育局正研究發展國際版文憑試（DSE）課程，教育局局長蔡若蓮回覆立法會書面質詢指，明確指出「國際版DSE」是在本港以外地點開考，以協助外地學生到內地及本港升讀專上學院，長遠將對標國際同類公開考試。當局亦推動DSE國際化，增加認可DSE作為入學要求的外地院校數目。

長遠對標同類國際公開試

蔡若蓮回覆選舉委員會界別議員范凱傑質詢，首度表明「國際版DSE」旨在構建可能在非香港地點開考，有助外地學生或身處外地港生，到內地及香港升讀專上學院，長遠對標國際的同類公開試，以配合國家「留學中國」及本地「留學香港」等政策。她指當局正與相關單位合作，開展「國際版DSE」的研究工作，就各項安排進行技術性的探討，形容相關工作涉及眾多板塊和條件，挑戰不少，必須審慎推進，包括以試點方式起動計劃，以收集資料及檢視情況。

教育局正積極推動「留學香港」品牌，蔡若蓮指當局正將DSE打造成「國際認可的升學品牌」，支持發展香港成為國際教育樞紐，除了「國際版DSE」外，當局致力推動DSE國際化，增加認可DSE作為入學要求的外地院校數目，吸引更多學生考慮修讀DSE課程。目前已逾2100所非本地院校就DSE成績列出一般入學要求，數目持續增加；165所內地院校直接以DSE成績取錄港生，而愛爾蘭、瑞典、荷蘭、西班牙、德國與奧地利的官方教育機構，亦接納合資格學生以DSE成績直接報讀公立大學；印度大學協會亦承認DSE資歷認可，讓學生以DSE成績直接申請大學院校。當局會加大推廣DSE的國際認受性，透過國際和內地教育展覽和活動推廣DSE。

本報記者

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