升級併校 | 鮮魚行學校再臨停辦危機 「校長爸爸」梁紀昌心痛 籲用善款辦私小一

大角咀的鮮魚行學校第三度面對停辦危機。人稱「校長爸爸」的前任校長梁紀昌受訪時直言，對學校獲派0班的消息感到心痛，「現在我退休11年後第三度被殺，怎不可惜呢！」他認為香港仍需要「辦得好而又特别照顧弱勢家庭的學校」，並透露自己退休時留下大筆善款，如校方有決心，可利用善款辦私營小一。

稱香港仍需要照顧弱勢的學校

現時身處內地的梁紀昌以文字回覆本報查詢，直言接獲鮮魚行學校獲派0班的消息感到心痛，尤其自己任内曾經成功挽救瀕臨被殺的學校，「此後把學校打造成為基層學生服務、愛護學生、全面照顧學生的愛心學校，全港知名，並收到社會各界人士的支持，包括經濟和服務，成為教育界的傳奇」，「現在我退休11年後第三度被殺，怎不可惜呢！」

他認同出生率持續下降，無可避免要縮減部分校舍，但認為本港仍有很多活在貧窮線的家庭，「他們是需要一些辦得好而又特别照顧弱勢家庭的學校，為何不能保留此類學校呢？」

梁紀昌指，仍有與個別老師聯繫，對鮮魚行學校發展略知一二，有需要時自己樂於提出意見。他又透露，退休時留下逾千萬元善款，多年未有運用，「若有決心，可用這筆善款辦私營小一，以戰養戰，繼續籌款，希望明年收足人數開班，此是其中一項辦法。」

梁紀昌回應全文

「傍晚在旅途中收到這消息，覺得很心痛；我在任内兩度護校，成功挽救瀕臨被殺的學校，此後把學校打造成為基層學生服務，愛護學生、全面照顧學生的愛心學校，全港知名，並收到社會各界人士的支持，包括經濟和服務，成為教育界的傳奇，故事曾搬上舞台---《冰鮮校園》，和拍攝長達三年的紀錄片《子非魚》，連海外華人也熟知鮮魚行學校。現在我退休11年後第三度被殺，怎不可惜呢！

雖知出生率下跌無可避免要縮減一些校舍，但香港仍有很多活在貧窮線的家庭，他們是需要一些辦得好而又特别照顧弱勢家庭的學校，為何不能保留此類學校呢？

我退休時曾說過3年內不會入校董會，以便意接任人大展拳腳，3年後若有需要，我樂意入校董會繼續服務，可惜3年後校董會沒有再聯絡我，甚至畢業禮也沒有邀請，我也心灰意冷，可能不再需要我吧！

但我仍有保持與舊老師聯繫，對學校發展也畧知一、二，若有需要我是樂於提出意見的。

其實我退休時留下千多萬善款，多年沒有運用，若有決心，可用這筆善款辦私營小一，以戰養戰，繼續籌款，希望明年收足人數開班，此是其中一項辦法。」

本報記者

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