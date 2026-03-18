升級併校 | 15小學獲派0班 鮮魚行校長︰團隊士氣受影響 家長學生紛表可惜

受本港出生率下跌影響，教育局昨宣布15間小學於下學年獲派0班小一。本報記者今早走訪部分受影響學校，不少家長及學生均對教育局決定表示可惜。第三度面對停辦危機的鮮魚行學校，今日如常上課，校長施志勁直言教師士氣有所影響，但目前對所有發展方案仍持開放態度，合併前提是要確保接收所有學生。有打算為子女報讀該校的家長形容對前路感彷徨，但對校方仍抱信心。

施志勁︰團隊士氣難免受影響

施志勁今早如常7時許返抵校門，歡接師生返學。他轉述校監黃天雄的聲明指，學校已成立專責小組跟進，並設立熱線與各持份者加強聯繫及提供支援，承諾在決定未來發展路向時，以學生利益為首要考量。

他承認自己以至教師團隊的士氣難免受當局決定影響，「始終大家都是人」，但考慮到近年收生情況已有心理準備「何時發生」。他重申目前對所有方案持開放態度，會進行相關諮詢，但直言須考慮方案是否可行，「我們有足夠捐款可能可以做私校，但是否符合學生的最大利益？」他續稱如果決定要與他校合併，會要求對方接收所有學生。

小一家長潘女士稱，原本打算安排另一子女循「世襲生」入讀該校，獲悉消息後坦言對現況感到彷徨，亦未知學校未來動向。她形容學校氣氛好、老師關心學生，對學校仍抱有信心。

李家超母校「派0班」 校方：已發通告 適時交代方案

小五學生羅同學昨日告假，經朋友接獲消息後，對學校將來可能停辦感可惜，指學校很多方面都很好、包括老師會主動開導自己，惟承認近年低年級學生越來越少，例如他的年級有40多人，但小一及小二可能各只有十多人。

位於深水埗的五邑工商總會學校，有老師表示已就最新發展發出通告，並透露辦學團體正在開會，重申會以學生福祉為依歸，「如有方案出來，會循合適途徑公佈」，婉拒接受訪問。該校通告表明，就學校的未來發展路向，會在諮詢辦學團體和各持份者後，呈交校法團校董會商議，故會盡快召開家長會諮詢家長意見；校方亦已成立專責小組處理有關事宜，並設立熱線以加強與家長的聯繫及提供支援。

將軍澳基德小學學生：低年級或需轉校

將軍澳的聖公會將軍澳基德小學亦是名單上15間學校之一。該校小六生麥同學指，從新聞報道中得悉學校「派零班」的消息。她坦言，作為高年級學生，影響相對較小，「六年級的同學會繼續讀，但一、二年級的學生可能要轉去其他學校」，她指校方已發出通告，但對具體細節並不清楚。

家長讚揚教學質素 校方：稍後發新聞稿

有不願具名的家長，對學校未能開辦小一表示遺憾，「這學校在我眼裏是最好的，老師和校長都很好。」她特別欣賞學校的教學策略，例如增聘外籍老師加強英語語境，認為學校應該繼續辦下去。她表示理解事件與整體出生人口下跌有關，但對學校成為「派零班」學校之一，仍然感到可惜。

現場所見，多名教師及職員在早上駐守校門各處，如常迎接學生返學。有教師向記者表示校方稍後會發出新聞稿交代最新情況，又指校長鄺嘉文事後情緒未平伏，婉拒傳媒訪問。

至於另一所獲派0班的景林天主教小學，教職員指校長何詠懿已外出開會。

記者歐文瀚 佘丹薇

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