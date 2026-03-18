嶺大購商場作教學用途 料下學年啟用 秦泗釗：對北都「十二分有興趣」 冀盡早進駐

大學空間需求殷切，嶺南大學校長秦泗釗昨在傳媒春茗透露，嶺大去年購入屯門「菁雋」商業基座改裝為「嶺南T-Plus」，預計2026/27學年起啟用，屯門主校園亦展開多項工程，包括新建「嶺南教育機構樓」及「多功能館」等。校方重申對北部都會區大學城發展感到興趣，期望能盡早入駐，但目前未有具體計劃。

主校園建首幢科學大樓

秦泗釗（中）透露，嶺大購入商場改為「嶺南T-Plus」，主校園亦展開多項工程。 歐文瀚攝

秦泗釗昨透露，嶺大未來多項發展計劃，包括去年購入的商場改裝為「嶺南T-Plus」，距離主校園僅約15分鐘路程，總面積約3600平方米，期望在新學年起啟用，藉此為嶺大主校園提供更多教學場地及學習空間，滿足持續發展的空間需求。據了解，該商場為屯門虹橋「菁雋」商業基座及其停車場，嶺大以約1.2億元購入。

至於主校園亦進行多項工程，包括新建樓高7層的首幢科學大樓「嶺南教育機構樓」，總建築面積約8000平方米，作為數據科學學院及跨學科研究中心的新基地，預計2028年落成；另又將於劉仲謙樓增設全新演講廳，總面積約200平方米，預計2026/27學年起啟用；亦會在嶺大地標「永安廣場」附近增建總面積約150平方米的「多功能館」，設有約110個座位及特大LED顯示屏，預計明年啟用。

秦泗釗指，目前嶺大各類學生已逾8200人，今年度大學聯招的Band A申請及總申請升幅均是八大之冠，「學校的擴展離不開校舍、教學和研究實驗室等各方面條件的提高」。他坦言發展需要土地，所需資金將以自行籌款及向銀行融資為主；又認為香港教育的優勢在於國際化、各院校能發展不同特色，不應該「每間都做科技大學」。

對於政府大力推動北都大學城，秦泗釗指嶺大「十二分有興趣」，期望政府讓嶺大盡早入駐，但暫時未有具體計劃。

向城規會申提高地積比

秦泗釗期望政府盡早讓嶺大入駐北都大學城。歐文瀚攝

日前有報道指，嶺大有意申請將校園可建樓面面積的地積比提高至4倍，並擬定多個擴建方案。校長特別顧問（公共事務）劉智鵬坦言，校方已向城規會提出申請，須先獲悉新的發展參數才能訂立未來發展計劃，惟未聞申請增加地積比的具體數字。他續稱，大學在最少10年前已有意拆卸泳池，但礙於財政狀況及另有發展計劃而未落實。

副校長（行政）陳志民亦指，大學規劃是在多年前進行，嶺大一直在發展，因此地積比較低，已就此向城規會提出申請放寬，亦會持續尋找適合物業供大學使用，「特別缺少大課室」。對於學生宿舍需求，他相信目前宿舍空間足夠，同時向研究生等推出「市場方案」，並與公共交通運輸業者商討增加連接關口班次。

記者歐文瀚

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