嶺大「嶺南T-Plus」擬新學年啟用 證申提高地積比待城規會決定

多間大學近年推行不同發展計劃，嶺南大學校長秦泗釗今日在傳媒春茗上透露多項發展計劃，包括在距離主校園約15分鐘路程購置新物業「嶺南T-Plus」，預計2026/27學年起啟用，屯門主校園亦會進行多項工程。對於有指大學有意申請將校園可建樓面面積的地積比提高至4倍，有大學高層坦言仍待城規會等決定。

將推「丁肇中精英班」吸頂尖人才

對於北都大學城的發展，秦泗釗建議政府讓嶺大「開頭」，又指出香港教育的優勢在於國際化、各大專院校能發展不同特色，不應「每間都做科技大學」。另外，大學將於2026/27學年正式推出以諾貝爾物理學獎得主丁肇中命名的「丁肇中精英班」，將從獲得全額入學獎學金的優秀本科生中甄選頂尖人才，提供全方位的學習機會及支援。

有報道指嶺大有意申請將校園可建樓面面積的地積比提高至4倍，嶺大校長特別顧問（公共事務）暨傳訊及公共事務處處長劉智鵬坦言目前正在「走程序」，最快年底才知道情況，惟未聞增加地積比的具體數字，未來發展須待獲悉發展參數才知道。

劉智鵬續稱，有關報道提到大學有意拆卸泳池的計劃是「最少十年前」的想法，但礙於當時大學財政狀況而未有實行。副校長（行政）陳志民亦表示大學劃規是在多年前進行，大學亦一直在發展，因此地積比較低，已向城規會提出相關申請，並正尋找適合物業供大學使用。

近期「龍蝦」等人工智能（AI）成為熱話，秦泗釗笑言從未見過熱潮冒起這樣快的東西，又指現在相關平台數量多，學生個人多接觸「多玩」沒問題，但如要嚴肅使用就需要考慮安全性問題，重申大學有為學生提供不同AI工具，讓學生自行摸索使用合適平台。

記者歐文瀚

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