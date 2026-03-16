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海島教育涉嫌「講大話」 副總裁持續力銷「海島1號」宿舍 | 獨家

教育新聞
更新時間：21:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-16 HKT

本報日前獨家報道，約道14號的前幼稚園校舍疑被機構租用為「全託型學生宿舍」。涉事的「海島教育」負責人否認開辦宿舍，更聲稱有員工與「網紅」擅自發布開辦宿舍的帖文與短片，已解僱涉事員工及要求網上平台下架。記者跟進調查發現，「海島教育」在內地一直力銷「海島1號」宿舍，副總裁楊蕙溪兩度拍片推介，上月有短片顯示她形容「海島1號」是「中學式管理、大學式氛圍、家庭式關懷」的宿舍，與創始人蔡讚揚日前說法大相逕庭。

副總裁「蕙姐」拍片推銷 「開年」片段直認是「宿舍」

本報發現，「海島教育」副總裁楊蕙溪在內地平台開辦名為「蕙姐話你知」的頻道，多次力銷「海島1號」。上月25日（年初九）上載一段「海島教育」粵港澳大灣區服務中心「開年」的短片，片中楊蕙溪向員工派利是之餘，亦接待訪客，顯示她透過電子簡報介紹「海島1號」，直指該處是「宿舍」，形容是「海島集團在香港匠心打造的集住宿和成長於一體的綜合體」、以「中學式管理、大學式氛圍、家庭式關懷」為理念，融「體育、音樂、休閒社交」空間於一體，是「香港獨一無二的青年住宿空間」。

楊蕙溪去年7月11日亦上載「香港留學生住宿選哪裡最方便」為題的短片，建議來港內地生按大學座落位置，選擇住宿地點，片尾卻話鋒一轉，「如果你還沒有選擇到合適的住宿，不妨了解一下『海島1號』宿舍」，形容該處是「別墅型公寓、安全感滿滿、還可以跟成龍大哥做鄰居」，與浸會大學及城市大學步程分別只需3及5分鐘。

楊蕙溪（右）多次拍片介紹「海島1號」宿舍，與創始人蔡讚揚（中）說法大相逕庭。 網上圖片
楊蕙溪（右）多次拍片介紹「海島1號」宿舍，與創始人蔡讚揚（中）說法大相逕庭。 網上圖片

「海島」第二號人物 與蔡讚揚說法大相逕庭

楊蕙溪的簡報內容，與內地網站介紹「海島1號」內容相同，但「海島教育」創始人蔡讚揚日前卻向本報辯稱是「未經公司同意的錯誤訊息」，更稱宿舍計劃早年已經告吹；蔡讚揚亦聲稱解僱了擅自上載宿舍宣傳片的前員工，但記者發現楊蕙溪迄今仍任職「海島教育」副總裁，日前更拍片代表「海島教育」向業務夥伴頒發獎項及感謝狀，而她在粵港澳大灣區服務中心展示的「核心團隊風采」排名第二，僅次於蔡讚揚。

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