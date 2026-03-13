Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE｜歷史科2030年設MC題 考評局：不等於降低要求

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-13 HKT

DSE｜因應高中中史科及歷史科課程修訂，考試及評核局日前致函全港中學，披露2030年兩科中學文憑試的樣本試題及評核大綱，歷史科引入多項選擇題（MC題）備受關注。考評局昨解釋優化已充分考慮相關委員會及科目教師意見，平衡試卷的廣度與深度，強調MC題不等於降低要求。

DSE｜與公民科考評目標不同

最新歷史科評核大綱顯示，卷一歷史資料題分成兩部分，考生須作答涵蓋必修單元的甲部所有試題，並在涵蓋選修單元的乙部兩題中選答一題，整體作答時間減少15分鐘，至1小時45分鐘。卷二甲部為新增的MC題，乙部則為選答兩條論述題，考生須在1小時45分鐘內作答所有題目，較之前增加15分鐘。

中史科卷一則分成3部分，考生須全答佔20分的MC題、佔30分的結構題，以及分別涵蓋甲乙兩部課程的兩條題目中各選答一題，佔40分，全卷分數佔全科比重75%；卷二設3個單元，每單元各設3題，考生只須從所選單元選答兩題，全卷分數佔全科比重25%，作答時間減少10分鐘，至1小時10分鐘。

考評局昨解釋，兩科新訂評核大綱已充分考慮相關委員會及科目教師的意見，引入更多元和客觀的題型，並致力平衡試卷的深廣度，新增MC題亦廣泛應用於文憑試4個核心科目及選修科目，強調引進MC題不等於降低考核要求。

對於有意見指歷史科的考核內容，與公民及社會發展科或涉及相近素材，考評局指兩科的學習重點、考評目標均不同，不會出現題目重疊的情況。考評局將在收集和分析學校意見後，將更新後的評核大綱提交予公開考試委員會審議，適時正式公布落實版本。

本報記者

