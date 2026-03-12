中大地理及資源管理學教授林紹顏 獲美國地理學家協會終身成就獎

中文大學宣布，該校偉倫地理及資源管理學教授林紹顏，早前榮獲2026年美國地理學家協會（AAG）終身成就獎，以表彰她多年來致力推動地理學發展，以及其創新研究為社會帶來的卓越貢獻。她表示獎項不僅是對她個人40多年教研生涯的肯定，更是對她及其團隊研究工作的認可。

承諾繼續推動地理信息科學發展

美國地理學家協會終身成就獎旨在表彰對地理學界貢獻良多的傑出學者，得獎者須在學術研究及公眾參與的領域具有獨特且開創性的成就，包括在學術界或其他領域中積極推動地理學發展、發表傑出刊物，以及對地理學界的竭誠貢獻。

林紹顏對獲得美國地理學家協會的終身成就獎表示榮幸，指這不僅是對她個人40多年教研生涯的肯定，更是對她及其團隊研究工作的認可。她承諾將繼續致力推動地理信息科學的發展，並期望進一步將研究成果應用於應對氣候變化與災害管理等全球挑戰，為社會的可持續發展及世界福祉作出貢獻。

中大介紹指，林紹顏是地理信息科學、遙感探測、環境健康及抗災等方面的專家，在空間插值、尺度和分形分析的開創性研究，為當代地理信息科學的發展奠定了堅實的基礎，包括致力將研究成果轉化為環境健康、防災韌性及推動可持續發展的實際應用，並促進公眾對地理科學的了解。

校方舉例，她提出的韌性推斷測量模型（Resilience Inference Measurement model）利用地理信息科學的專業技術，深入分析天然災害帶來的威脅程度、破壞範圍及社區恢復狀況，有助研究人員及政府部門更準確地評估社區的承受及恢復能力，大幅提升世界各地防災及應急策略的成效。

另外，林紹顏亦熱心參與公共學術事務，曾擔任美國國家科學基金會（NSF）地理與區域科學主任，以及美國地理信息科學大學委員會（UCGIS）主席，長年致力提倡學術界的多元、公平與包容。

