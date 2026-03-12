Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大地理及資源管理學教授林紹顏 獲美國地理學家協會終身成就獎

教育新聞
更新時間：20:15 2026-03-12 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-12 HKT

中文大學宣布，該校偉倫地理及資源管理學教授林紹顏，早前榮獲2026年美國地理學家協會（AAG）終身成就獎，以表彰她多年來致力推動地理學發展，以及其創新研究為社會帶來的卓越貢獻。她表示獎項不僅是對她個人40多年教研生涯的肯定，更是對她及其團隊研究工作的認可。

承諾繼續推動地理信息科學發展

美國地理學家協會終身成就獎旨在表彰對地理學界貢獻良多的傑出學者，得獎者須在學術研究及公眾參與的領域具有獨特且開創性的成就，包括在學術界或其他領域中積極推動地理學發展、發表傑出刊物，以及對地理學界的竭誠貢獻。

林紹顏對獲得美國地理學家協會的終身成就獎表示榮幸，指這不僅是對她個人40多年教研生涯的肯定，更是對她及其團隊研究工作的認可。她承諾將繼續致力推動地理信息科學的發展，並期望進一步將研究成果應用於應對氣候變化與災害管理等全球挑戰，為社會的可持續發展及世界福祉作出貢獻。

中大介紹指，林紹顏是地理信息科學、遙感探測、環境健康及抗災等方面的專家，在空間插值、尺度和分形分析的開創性研究，為當代地理信息科學的發展奠定了堅實的基礎，包括致力將研究成果轉化為環境健康、防災韌性及推動可持續發展的實際應用，並促進公眾對地理科學的了解。

校方舉例，她提出的韌性推斷測量模型（Resilience Inference Measurement model）利用地理信息科學的專業技術，深入分析天然災害帶來的威脅程度、破壞範圍及社區恢復狀況，有助研究人員及政府部門更準確地評估社區的承受及恢復能力，大幅提升世界各地防災及應急策略的成效。

另外，林紹顏亦熱心參與公共學術事務，曾擔任美國國家科學基金會（NSF）地理與區域科學主任，以及美國地理信息科學大學委員會（UCGIS）主席，長年致力提倡學術界的多元、公平與包容。

本報記者

延伸閱讀︰

盧煜明回顧香港APAIE年會 相信有助建立全球夥伴關係

中大新質產業中心深圳前海開幕 首批10間科創企業同日入駐

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
6小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
12小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
8小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
12小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前