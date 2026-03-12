VTC「客薈香港中心」柴灣開幕 助培訓康體與款待業人才

政府近年積極推動發展旅遊業和體育產業化，職業訓練局（VTC）設於香港專業教育學院（IVE）柴灣院校的「客薈香港中心」今日舉行開幕典禮，期望透過引進多項智能及沉浸式運動、旅遊和餐飲教學設施，協助學生掌握行業最新知識及技能，為未來職業發展作好準備。

設多項先進設備 緊貼行業發展

「客薈香港中心」佔地約400平方米，配備多項先進教育設施及業界標準的設備，是VTC酒店及旅遊學科用作培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動、旅遊及會議展覽及廚藝專才的綜合教學中心，例如中心內設有一條符合國際劍擊標準的14米劍擊步道、多部產業級氣壓式阻力訓練器材和智能康復健身機等，為學生投身教練、運動科技專才、裁判等專業職位作準備。

另外，為加強培訓旅遊相關課程學生的導賞和旅遊營運技巧，中心設有沉浸式虛擬實境洞穴系統（Cave），讓學生透過模擬旅遊場景「走進」昂坪市集、太平山山頂等著名景點，體驗本港旅遊環境及香港地道文化的故事解說，應對各種旅遊行業的實戰訓練。

中心亦設有專業品酒及咖啡師培訓空間，配備業界標準的專業咖啡機，培養學生的感官鑑別能力與飲品調製技術，並了解酒吧管理、庫存控制、顧客服務及調製特色飲品等；配合IVE柴灣院校的訓練餐廳，酒店及餐飲課程的學生可在貼緊行業環境下，加強餐飲製作及服務方面的技能。

VTC︰助提升學生實操能力

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君在開幕禮致辭時指，政府在最新一份《財政預算案》提出繼續推動文化、體育和旅遊的融合發展，為市民及旅客提供更好的城市生活體驗，而體育與旅遊「你中有我，我中有你」的關係，將會在新成立的中心充份體現，期待中心為香港培育更多旅遊業人才。

VTC主席林健鋒表示，「客薈香港中心」作為培訓酒店、旅遊及體育專才的嶄新基地，將透過先進的教學設施為學生提供專業、互動的學習體驗，全面提升學生實操能力。他認為中心的成立不僅是VTC職專教育的重要發展，更彰顯VTC支持香港發展成為國際盛事之都的堅定承諾，未來VTC將繼續配合香港發展和行業需求，培育更多專業人才。

本報記者

延伸閱讀︰

粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽 香港選手共奪2金3銀

VTC｜職訓局推出「Virtual Tutor」輔助平台 提升學習成效 高級文憑必修單元涵蓋AI