兩諾貝爾獎得主加盟港大 上海基地推本科生課程滬港上課

教育新聞
更新時間：20:51 2026-03-11 HKT
發佈時間：20:51 2026-03-11 HKT

港大近年在國際大學排名節節上升，張翔在傳媒春茗提到，港大致力招攬全球頂尖學者，近期更羅致兩名諾貝爾物理學獎得主加盟。港大近日在滬設立兩個新教學基地，張翔透露計算與數據科學學院9月將開辦新課程，讓本科生在港滬兩地實習及上課。校方相信新課程對國際及內地生有吸引力。

2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈·海姆(左2)、2023年諾貝爾物理學獎得主費倫茨·克勞斯(右2)及2010年菲爾茲獎得主吳寶珠，均獲港大聘為講座教授，早前在上海出席公開活動。 港大提供
張翔指港大持續招攬全球頂尖學者，近期成功羅致學者之一，包括2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈·海姆，以及2023年諾貝爾物理學獎得主費倫茨·克勞斯，兩人分別是石墨烯及量子光學研究的國際權威。2010年菲爾茲獎得主，越南數學家吳寶珠亦加入港大，張翔形容傑出學者來港大任教，配合本港發展國際人才樞紐的步伐，而兩名諾貝爾獎得主加盟，在亞洲大學亦非常罕見。他又透露，校方創建人工智能樞紐之餘，亦將設立專項「人文基金」，推動人文學科的發展。


上海基地9月推新課程 本科生滬港上課

提到港大啟動上海戰略佈局，張翔指計算與數據科學學院將延伸至張江科學城的教學基地，9月新學年開辦本科生課程，安排他們在滬學習一年半時間，其餘兩年半在港上課。據悉在滬期間將一併計入留港年期，相信對日後有意在港發展的國際生及內地生有吸引力。至於學生比例方面，消息指本地生佔1/3，而國際生及內地生則各佔1/6。現時亦安排約百名研究生在滬學習三個月。

港大計算與數據科學學院將延伸至張江科學城的教學基地，9月新學年開辦本科生課程。圖為港大張江基地啟用儀式。 港大提供
至於漕河涇基地將設前沿跨學科研究所，推動科研成果產業轉化。港大亦在外灘22號的歷史建築內，設立港大上海總部；經管學院亦在外灘SOHO基地，設立國際化科研、創新與商業合作平台。

記者 梁子健

 

