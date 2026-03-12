珠海學院申請升格大學 冀2026年內完成評審

珠海學院申請升格大學長達十年，校長張珍昨在傳媒春茗指，去年底已向教育局提交升格大學的相關申請，期望今年完成升格。對於該校收生未達預期，而內地、澳門和台灣（MMT）學生佔了六成，副校長(學術及研究)陳漢宣強調符合政府要求，不會分薄資源。

內地生比例符合要求

張珍昨在傳媒春茗，重申珠海學院以2026年升格大學為目標，校方早於2016年申請升格大學，並不斷準備及改進，上年底再向當局提交申請「升格大學」意向，同時有7個學科已獲「學科範圍評審」認證，她透露當局上月已給予回覆，目前仍需與當局、學術及職業資歷評審局進一步討論，期望年內完成相關評審，對升格大學有信心，「希望越早越好」。

學生總數首突破2000人

珠海學院原本預計有735個學額，但本年度實際只收到95個學士及副學士學生，當中有59人為MMT學生。副校長(學術及研究)陳漢宣強調，「完全是根據教育局的政策」。目前本科生與碩士生比例約為1比5。張珍稱，希望可以打造一所以研究生教育為主的院校，故碩士生比例較高，目前已開辦了19個碩士課程，比13個本科課程多，但強調不會忽略本科生的發展。

雖然中學畢業生人數持續下降，但珠海學院在校總人數今年達2030人，首次突破2000人，陳漢宣稱有信心於26/27學年增至2200人，除了推廣本科生課程，校方正進行課程整合與優化，目前有中文系、傳理系的課程已合併，認為「可以聚焦、發展得更加好」，部分課程則仍在調整階段，未來擬推出人工智能、大金融及大健康等課程，以回應社會需求

記者佘丹薇

