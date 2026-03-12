Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珠海學院申請升格大學 冀2026年內完成評審

教育新聞
更新時間：17:02 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-12 HKT

珠海學院申請升格大學長達十年，校長張珍昨在傳媒春茗指，去年底已向教育局提交升格大學的相關申請，期望今年完成升格。對於該校收生未達預期，而內地、澳門和台灣（MMT）學生佔了六成，副校長(學術及研究)陳漢宣強調符合政府要求，不會分薄資源。

內地生比例符合要求

張珍昨在傳媒春茗，重申珠海學院以2026年升格大學為目標，校方早於2016年申請升格大學，並不斷準備及改進，上年底再向當局提交申請「升格大學」意向，同時有7個學科已獲「學科範圍評審」認證，她透露當局上月已給予回覆，目前仍需與當局、學術及職業資歷評審局進一步討論，期望年內完成相關評審，對升格大學有信心，「希望越早越好」。

學生總數首突破2000人

珠海學院原本預計有735個學額，但本年度實際只收到95個學士及副學士學生，當中有59人為MMT學生。副校長(學術及研究)陳漢宣強調，「完全是根據教育局的政策」。目前本科生與碩士生比例約為1比5。張珍稱，希望可以打造一所以研究生教育為主的院校，故碩士生比例較高，目前已開辦了19個碩士課程，比13個本科課程多，但強調不會忽略本科生的發展。

雖然中學畢業生人數持續下降，但珠海學院在校總人數今年達2030人，首次突破2000人，陳漢宣稱有信心於26/27學年增至2200人，除了推廣本科生課程，校方正進行課程整合與優化，目前有中文系、傳理系的課程已合併，認為「可以聚焦、發展得更加好」，部分課程則仍在調整階段，未來擬推出人工智能、大金融及大健康等課程，以回應社會需求

記者佘丹薇

延伸閱讀：

饒宗頤文化館與香港珠海學院合辦建築專題研討會 中西建築美學薈萃 學者聚首探討「建築之美」

3自資院校超收內地生 珠海學院佔比最高 蔡若蓮：會發警告信


 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
11小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10分鐘前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
13小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
19小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
12小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
14小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
45分鐘前