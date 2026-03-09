姚連生中學年斥200萬助學生參與課外活動 校長溫家輝：主動整合資源「應做盡做」

課外活動費用不菲，對基層學生往往是沉重負擔，令他們錯失探索個人興趣、擴闊眼界的機會。荃灣石圍角邨的保良局姚連生中學主動整合資源，每年投放約200萬元，全額資助學生參與各類課外活動與海外交流。校長溫家輝坦言，政府資助持續削減，創校人成立教育基金總有一天會用完，但校方會「應做盡做」，讓經濟因素不再成為學生成長的障礙。

惠及全校700學生

姚連生中學大部分學生來自基層家庭，經濟條件有限，就讀中四的范林慧正是其中之一，她透露，小學時已渴望參加童軍和學習樂器，「覺得音樂好治癒人」，但礙於費用高昂，一直未能如願，升中後參加免費樂器班而接觸大提琴，「如果沒有參加這些課外活動，可能已經回到家中」。

范林慧去年參與女童軍活動，不僅制服免費，更有機會前往日本交流，參觀當地焚化爐環保措施，本月更會隨團前往葡萄牙，是她首次遠赴歐洲，「好期待、好興奮」，她坦言會好好珍惜課外活動的機會，而學校資助令她可以無後顧之憂，專注參與田徑、巧固球等活動。

同樣出身基層的中五生周芷慧則指，受惠計劃先後到西安及斐濟交流，接觸不同文化，令她更有勇氣與別人交流。

校本資助計劃惠及全校約700名學生，校長溫家輝指，校方改變以往「有需要才申請」的被動方式，主動整合創校人成立的「姚連生教育基金」滾存的利息及各項其他資源，每年固定撥款約200萬元，全面支持學生多元發展，實現「一生一活動」及「一生一校隊」，「與其每一項開支都要向基金申請，我們不如主動整合資源，讓學生能直接受惠。」

公共財政資源緊絀，學校資源面臨削減，繼去年「擴大的營辦開支整筆津貼」（EOEBG）減少一成後，當局正檢討各項津貼，2026/27至2027/28年度每年公帑資助學校一般資助將削減約2%。

基金仍可應付需要

溫家輝坦言，對課外活動難免有影響，不論是校隊添置制服，還是更新硬件設備，均受到波及，坦言負責教師倘經費不足，便需要向「姚連生教育基金」申請撥款。

溫家輝表示，學生學習需要成本，政府資源削減，對身處屋邨的中學及基層家庭都有影響。他坦言，「姚連生教育基金」現時仍可應付需要，但資源也許有用完的一天，但看到學生因資源而受益，所有人都有平等的參與機會，他深感一切付出都極具意義，「這正是學校成立的初衷——幫助學生」。

記者佘丹薇

延伸閱讀︰

培僑中學夥華為 推動香港AI教育新範式

科大「海上講堂」 300中小學生探索印度洋奧秘 學者：實踐活動助激發興趣 │ 專訪