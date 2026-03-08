Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港著名文史學家陳耀南下午離世 享年85歲

更新時間：21:36 2026-03-08 HKT
發佈時間：21:36 2026-03-08 HKT

本港著名文史學家、香港大學中文系榮休教授陳耀南，據悉今日下午離世，享年85歲。陳耀南退休後移居澳洲多年，去年6月曾返港探訪親友及出席聚會，當時已坐輪椅代步。資深體育評述員鍾志光亦是座上客，帶備多本著作邀請陳耀南簽名，並到機場送行，當時見陳耀南精神不俗。鍾志光昨在社交網站留言「吾愛吾師！感念陳耀南教授」悼念。

長期活躍文壇 主持《龍門陣》最有名

陳耀南（右一）在九十年代曾在亞洲電視與名嘴黃毓民（左二）、香樹輝（右二）等主持清談節目《龍門陣》。網上片段截圖
陳耀南（右一）在九十年代曾在亞洲電視與名嘴黃毓民（左二）、香樹輝（右二）等主持清談節目《龍門陣》。網上片段截圖

陳耀南1941年出生廣東新會，1958年憑政府獎學金入讀崇基學院（中文大學成員書院之一）攻讀化學，其後改修中國文學，1962年以該校畢業成績最優生入讀羅富國師範學院。畢業後歷任英華書院副校長、香港理工學院（現香港理工大學）語文系高級講師、香港大學中文系高級講師等，並曾在京都大學人文科學研究所、台灣的中興大學及中正大學任教。

陳耀南一生桃李滿門，歌手許冠傑、前財政司司長梁錦松等，都曾經是他的學生；他亦長期活躍文壇，為報章雜誌寫專欄、並出版《中國文化對談錄》、《命運與文化》、《不報文科》等數十本著作，又經常在電台、電視台主持節目，其中以亞洲電視清談節目《龍門陣》最為人熟悉。

