陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園

啟思幼稚園幼兒園創辦人，資深幼兒教育家陸趙鈞鴻上周日(3月1日)逝世，終年98歲。

校方：已化作啟思最深厚的根基

啟思幼稚園今日在學校網站張貼訃聞，讚揚陸趙鈞鴻畢生奉獻，以身踐道，為孩童築起知識與愛的園地，在幼兒教育領域貢獻良多，「博士德澤與仁心，已化作啟思最深厚的根基，見證主恩」，並指全體仝人將繼承她的遺愛，秉持教育初心，繼續傳播光與愛。校方亦把社交網站專頁的校徽轉為黑白。

主題活動教學 建立幼教王國

1928年出生於廣州的陸趙鈞鴻，是香港幼兒教育事務的先驅。她因喜歡幼兒教育而報考南京金陵女子大學社會學系幼兒福利課程，1951年移居香港生活，曾在英華女學校附屬幼稚園任職主任，其後先後創辦北角衛理堂幼稚園及靈糧堂幼稚園，並兼任兩校校長。1966年起為中文大學校外進修部開辦幼兒教育課程，培訓幼師。1984年她創辦啟思幼稚園，推動新式的主題活動教學，因著重自由遊戲、探索與創作理念領先，很快拓展至十多間分校。陸趙鈞鴻亦參與小學教育，1995年獲陳氏教育機構邀請出任啟基學校創校校監，亦曾出任啟基學校(港島)的辦學團體校董。

陸趙鈞鴻當選星島新聞集團「2013年傑出領袖 (教育/科研組)」。資料圖片

陸趙鈞鴻在1979年創辦晶晶教育出版社，出版《晶晶樂園》雜誌外，亦親自編著幼兒讀本與兒歌。她在1982年寫了首套「尊重幼兒成長」而設計的幼稚園綜合教材，是本港首套以「螺旋進度」形式編寫的「主題活動教學」幼稚園教材，其後出版「幼稚園主題學習資料」，多年來不斷更新，融入最新的教學元素。現昤她撰寫的多套幼稚園學習資料，獲教育局列入適用書目表。本身是基督徒的陸趙鈞鴻亦參與馬灣的挪亞方舟珍愛地球館籌建，偕女兒黃陸永恩花7年時間構思、設計、參觀世界各地的兒童博物館，為珍愛地球館構思概念設計。

曾獲銅紫荊星章 當選星島傑出領袖獎

憑着幼兒教育的傑出貢獻，陸趙鈞鴻在2004年獲特區政府頒授銅紫荊星章。她亦曾在2014年當選星島新聞集團「2013年傑出領袖 (教育/科研組)」、2011年獲中國福利會頒發第十五屆宋慶齡樟樹獎，2001年獲香港教育學院（現香港教育大學）頒授首屆傑出教育家年獎。

晚年的陸趙鈞鴻捲入債務糾紛，2020年遭財務公司入稟高等法院追討欠債8400萬元，高院其後批准禁制令，要求她限期遷出用作抵押的渣甸臺裴樂士道8號物業；2023年再被財務公司入稟高院，要求連本帶利歸還約1218萬元及額外利息。

延伸閱讀：

啟思幼稚園逆勢擴張 馬鞍山及東涌開分校 本學年總報名人數增逾兩成

學中文︳啟思幼稚園從閱讀計劃銜接小一 特設「口語壁報板」塑造語境