中大辦少年工程挑戰賽 197隊伍力爭出線世界賽
更新時間：20:45 2026-03-06 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-06 HKT
作為VEX機械人世界錦標賽的香港區唯一資格賽，「香港少年工程挑戰賽2026」的比賽規則與世界賽相同，分設小學組及初中組，涵蓋37 間小學、32 間中學、7 間國際學校及7 間教育機構。兩組優勝隊伍可獲得進入世界賽的出線名額。參賽隊伍須積極運用STEM知識，反覆設計、迭代及優化機械人的設計和編程，構思創新解決方案。
操控機械人完成任務 兩組優勝隊伍晉世界賽
根據賽季主題要求，兩隊需合作操控機械人，將圓形插件組合成柱體，得分取決於柱體的數量、顏色及擺放位置；同時亦可清空場邊預設插件，或向場內投放更多插件，互相協助對方爭取更佳成績。比賽分三個環節：聯賽（合作賽，強調團隊精神及體育精神）、技能賽（分手動及自動模式，考驗操控與編程能力）及專項組評審（介紹設計概念、策略及研發過程）。
「香港少年工程挑戰賽2026」為CINTEC「機械人、科藝及綠色創意科普計劃（第四期）」重點活動之一。賽事由「創新及科技基金」資助，並得到香港專業教育學院（李惠利）、科技園公司及三菱電機（香港）贊助。
