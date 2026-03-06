Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE英文口試下周二開考 考評局提醒考生「熄電話」

中學文憑試（DSE）英文科口試下周二開考，考試及評核局昨網上撰文提醒考生各項注意事項，包括進入報到室前「記得熄電話」，強調考生嚴禁使用手提電話、智能手錶或眼鏡等電子器材，亦不可使用AI生成內容、上網或與他人通訊，否則會被扣分、科目成績被降級，甚至被取消全部考試成績。考生亦不應在試場「打卡」，違者會被扣分；如考生將相片、錄影或錄音公開展示，其科目成績更會被降級。

考評局亦建議考生提早15分鐘進入報到室；考生若較報到時間遲到15分鐘或以上，當日不會獲安排考試，並須於原定考試日期後的3個工作天內，申請改期應考及繳交附加費。由於口試在傍晚舉行，考生或等候時間較長，考評局建議考生避免「空肚」上陣。

本報記者

