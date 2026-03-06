Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東華學院冀年內升格私大與應科大 校長陳慧慈：下月接受機構評審

教育新聞
更新時間：07:30 2026-03-06 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-06 HKT

東華學院升格大學進入最後一里路。校長陳慧慈昨透露，該校已取得3個學科範圍評審資格，下月以合併形式進行成為私立大學和應用科學大學的機構評審，倘成功將易名「東華大學」。她亦表明會爭取在北部都會區的洪水橋用地發展新校舍，連同社區健康中心、復康中心等設施，形容與牛潭尾興建新醫學院的科技大學是「重要策略夥伴」，雙方現已展開合作。

升格後不追求世界排名

陳慧慈形容內地生入學需求殷切，今年已向當局申請將收生限額提高至30%，期望未來直接放寬收生比例至40%。歐文瀚攝
陳念慈強調學院成功升格後，不會追求世界大學排名，現時的高級文憑課程亦不會停辦。
學院近年增購多款設備協助教學，包括「iWall互動訓練牆」。
學院近年增購多款設備協助教學，包括「電子大體老師」。
陳慧慈昨在傳媒春茗指，東華學院已成功取得職業治療學、生物科學，以及應用社會科學（心理學及老年學）的學科範圍評審資格，證明已有能力評審自身課程，下月將以合併形式進行成為私大與應科大的機構評審，是本地首間同時進行兩項評審的院校，「我們一次過做兩個評審，當正名大學時將同時成為應用科學大學」，倘順利通過，料教育局今年將提交行政長官會同行政會議審議授予相關資格，並正式易名為「東華大學」，但她明白相關程序需時，不趕於新學年開始前完成升格。

她強調成功升格後，不會追求世界大學排名、冀與傳統研究型大學作出區隔，她認為應科大的重點在於如何將科研成果「落地」，「我們做的與傳統研究型大學完全不同，要用同一個水平、要求學術達到一定成果，並不公平」。她亦表明現時的高級文憑課程亦不會停辦，為入學途徑保持彈性，「不是像傳統大學一樣一定要考文憑試，考不到就讀不到學士學位，我們一定不會走這條路。」

《財政預算案》提出，政府短期內將推出3幅位於洪水橋/厦村新發展區的北都大學城土地，供資助大學和應科大申請發展校舍，並預留100億元貸款。陳慧慈表明，校方會積極爭取在洪水橋發展新校舍，擬設社區健康中心、復康中心等設施，為北都居民提供服務。她指科大新醫學院與教研醫院亦選址牛潭尾，相信新校舍與新醫學院緊密聯合，而校方與科大去年已簽署諒解備忘錄，在落戶北都前已展開跨專業教育合作發展，雙方就學生共同學習、科研合作等有定期討論。

與科大展開跨專業合作

東華學院今學年錄取1686名新生中，有294名內地學生，按年增加26%。陳慧慈形容需求殷切，今年已向當局申請將收生限額提高至30%，期望未來直接放寬收生比例至40%，「每年申請一次是比較麻煩」。她亦透露，今年有10多名國際生，來自東南亞以至希臘等地，另有數十名國際生申請入讀，未來將加強到不同國家宣傳，吸納國際學生。

面對學生數目進一步增加，陳慧慈直言市區尋找宿位比較困難，但正與業界夥伴合作在尖沙咀和灣仔提供足夠宿位，未來擬於上環及佐敦開設新宿舍，以應付需求。

記者歐文瀚

