星島辯論賽｜中文組八強分享晉級關鍵 學校全方位支援 辯員調整心態互相補位

由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，語文教育及研究常務委員會贊助的學界盛事「星島第四十一屆全港校際辯論比賽」，經過5個回合的激烈初賽後，終於誕生八強學校，並於明日(3月7日)上演半準決賽，爭入四強的準決賽入場券。

今年進入星島辯論比賽中文組八強的學校，有3間是冠軍級人馬，包括曾奪3屆冠軍的藍田聖保祿中學，近年先後奪冠的聖保羅書院及基督教崇真中學；另外，又有曾奪兩次亞軍的喇沙書院。至於其餘4校，均為首次進入八強賽事的新力軍，他們分別為聖公會林裘謀中學、保良局百周年李兆忠紀念中學、拔萃女書院及港大同學會書院，相信屆時又會牽起另一輪的龍爭虎鬥。今屆八強經已蓄勢待發，誰能出線仍是未知數。趁明日半準決賽開始前，先看各校如何備戰之餘，同時留意《星島辯論》的Facebook及IG，率先看看各校辯論隊的打氣片段及感言，Like 及Share所支持的學校post，為他們打打氣！

藍田聖保祿中學 3屆冠軍講稿內容花心思

藍田聖保祿中學曾奪三屆星島全港校際辯論比賽冠軍。(資料圖片)

藍田聖保祿中學是今屆八強中，獲「星島全港校際辯論比賽」冠軍次數最多的學校，該校分別在第二十九屆、第三十屆和第三十四屆奪冠，實力不容小覷。辯論隊負責老師葉迎風表示，該校參加過約19屆星島辯論賽，今年再度進入8強，最大原因是同學和教練的努力，學校亦提供資源和硬件援助，因此順利晉級。

藍田聖保祿中學辯論隊有豐富參賽經驗。(圖片由學校提供)

事實上，歷年藍田聖保祿中學的辯論隊培育出不少口齒伶俐、思辯能力強的女生，對日後的事業發展也有幫助。當中大家比較熟悉的校友，就包括近年常在不同媒體出現的商業電台DJ阿正（黃正宜）⁠、曾獲星島辯論賽「最佳辯論員」的Now TV新聞主播蘇雯慧、資深傳媒人張鳳萍等等；更有多位校友畢業後投身法律界。

商業電台DJ阿正（前右一）曾是辯論隊成員，圖為她到星島辯論賽現場，為師妹打氣。(圖片由學校提供)

葉迎風表示，該校辯論隊著重承傳，每年都有師姐分享經驗。有曾得獎的同學表示，她們會聽取師姐的經驗，認為台上6位辯員都各有長處，亦有需要學習的地方，因此即使勝出也不可停步，反而要繼續學習；此外，辯員亦會留意評判是否接收到台上辯員的訊息，「辯員有很多東西想表達，但表達方式相當重要，所以辯員著力在稿件上，思考如何讓評判的印象深刻，或如何利用Gimmick（噱頭）或Soundbite（精華短句）吸引觀眾，讓他們明白辯題跟自己有關，聽得更投入。」

藍田聖保祿中學 (資料圖片)

聖保羅書院 唯一同時打入中、英文組八強中學

聖保羅書院今年同時進入中文和英文辯論組的八強。(資料圖片)

傳統名校聖保羅書院，是今屆唯一一間同時打入中、英文辯論比賽八強的學校。該校中文辯論隊負責老師謝承屹表示，根據現有紀錄，該校是從2011年度開始參加「星島全港校際辯論比賽」，至今約參加了15屆，當中不少辯論隊員後來更投身法律界，成為專業人士。至於歷年來「星島全港校際辯論比賽」中，聖保羅書院

最好的成績為第三十三屆，首次奪得中文組冠軍。

聖保羅書院今年同時進入中文和英文辯論組的八強。(圖片由學校提供)

今屆成功再打入八強階段，謝承屹指相信是學生聽教準備，教練用心指導，再加上一點運氣所致。談到備戰辯論比賽的策略，謝承屹表示該校和大部分參賽的學校策略都近似，「都是認真搜索資料、修改辯稿、準對對攻及進行模辯。」

聖保羅書院 (資料圖片)

每年辯論比賽期間，謝承屹表示同學都會留校準備，試過有段時間，辯論隊因為準備比賽，在校留得太晚，加上大家比較睏，索性先留在學校休息，但晚上會「夜遊校園」，放鬆一下。「但總是被在校留宿的工友長發現，而每次工友長都是既關心又生氣地趕走留得太夜的辯員。」

基督教崇真中學 心態準備最重要

基督教崇真中學曾奪「星島第三十九屆全港校際辯論比賽」冠軍。(資料圖片)

基督教崇真中學曾參過四屆「星島全港校際辯論比賽」，並曾於兩年前的第三十九屆賽事，首次取得冠軍。今年再度進入8強，中文辯論隊隊長周詣臻認為最大原因是學校的鼎力支持，老師悉心教導，教練精心栽培，以及隊友的互相扶持。

基督教崇真中學中文辯論隊重視資料搜集與邏輯訓練。(圖片由學校提供)

周詣臻表示，該校中文辯論隊很重視資料搜集與邏輯訓練，但更重要的是心態上的準備，隊員之間亦能互相補位、共同進退。「今年隊員互相合作，提升默契，相互取長補短，令整體表現更成熟穩定。」

基督教崇真中學 (資料圖片)

提到比賽背後，周詣臻笑說亦是難忘回憶。「每次比賽都是有趣之經歷，令辯員獲益良多。但印象最深刻的故事，則在『十六強』比賽開始前，隊員發現比賽場地不遠處有部鋼琴，於是開始自彈自唱，緩解比賽緊張情緒，亦屬青春回憶，令人記憶猶新。」

喇沙書院 兩屆亞軍按每場調整策略

喇沙書院曾兩奪星島辯論賽亞軍。(資料圖片)

在進入半準決賽的八強學校中，喇沙書院應是經驗最豐富的學校。該校的中文科老師潘俊傑表示，該校多年前已參加「星島全港校際辯論比賽」，「相信是自有比賽以來就參加。」該校辯論隊中，不乏社會上不同界別精英，其中瑞士銀行大中華區能源轉型與新能源行業研究主管廖啟華，就曾是該校中文辯論隊成員。歷屆比賽以來，喇沙書院曾奪兩次亞軍，分別是第二十三屆及第三十五屆比賽。

喇沙書院辯論隊有多年參賽經驗。(圖片由學校提供)

談到今年進入八強階段，潘俊傑認為是天時地利人和，「最大應是人和，因負責老師和師兄們，都願意幫忙出謀獻策、提供方向，即使隊伍內隊員不是台上比賽，仍會出力協助準備。」至於比賽策略方面，潘俊傑指每場不一，因為隊員會根據形勢和辯題調整，難以盡錄，「更有效的『策略』是賽前穩住心態，相信自己和隊友。」

喇沙書院 (資料圖片)

拔萃女書院 被英文辯論隊激勵首晉八強

拔萃女書院辯論隊成員認真準備比賽。(圖片由學校提供)

拔萃女書院參與「星島全港校際辯論比賽」已有數十載。該校中文辯論隊負責老師莊健生表示，該校英文辯論隊歷年來在「星島辯論比賽」累積了深厚根基，多次獲得優異成績，這份追求卓越的傳統，一直激勵著中文辯論隊的每位成員。在師長的啟迪與隊員努力下，該校中文辯論隊在今屆賽事成功晉級八強，寫下該校近十多年來在該組別的最佳成績。莊健生指這對隊員而言不僅是勉勵，更是對團隊多年來默默耕耘、力求精進的肯定。

對於今屆能取得突破成績，莊健生指除了隊員的熱忱，還感激賽前與多所友校進行網上模擬友誼賽。透過與不同風格的辯手交鋒，得以在實戰流程中發現自身論證的盲點，並有更多空間對細節作精細調整。此外，頻繁的跨校交流也提升了隊員的心理素質，讓隊員學習放下得失心，更專注於邏輯的推敲與心態的平穩，讓隊員在正式比賽的高壓環境下，仍能保持冷靜與自信。

拔萃女書院辯論隊成員認真準備比賽。(資料圖片)

「星島辯論比賽」以節奏明快、攻守轉換頻密見稱，尤其在交互答問環節，對辯手的瞬時反應與語言密度有極高要求。針對此有別於其他比賽的特色，拔萃女書院在策略上也作出相應的調整，包括精簡論證與破題、攻守轉換的戰略佈局及動態應變與團隊默契。 「面對密集的攻守轉換，隊員間的交流與心理默契至關重要。透過長期磨合，隊員學習在賽場上迅速補位並轉守為攻，將高壓的賽程節奏轉化為穩健的邏輯輸出。」

聖公會林裘謀中學 3個「準備」提升成績

聖公會林裘謀中學今年首次打入星島辯論賽八強階段。(圖片由學校提供)

位於沙田區的聖公會林裘謀中學，近年均未有參加「星島全港校際辯論比賽」，最後一次參賽為第三十八屆，但當時由於比賽日與學校活動撞期，因此在較早的回合已退賽。辯論隊負責老師佘浚謙表示，今屆再度參賽，能進入八強，算是前所未有的成績。

聖公會林裘謀中學隊員的賽前準備很認真。(圖片由學校提供)

對於今年打入八強賽事，佘浚謙表示除了有3個「準備」，包括及早準備、仔細準備及努力準備外，教練的協助和同學經驗的增加，都是今屆能夠晉級的原因。「教練提供了很大的協助，令隊員提高準備的效率，讓他們能在更短的時間設想更多的情況。」另外，隨之比賽經驗的累積，亦讓辯員於台上，能有更好的即場反應，幫助過關。

聖公會林裘謀中學 (資料圖片)

然而，該校在今屆賽事，尤其在第三和第四回合初賽，都遇上其他比賽或考試，讓辯員們打了最少兩場硬仗。「在第三回合初賽中，對手是瑪利曼中學，但隊員同日共有三場比賽，所以該星期需要非常辛苦地，花極大量時間準備，所幸亦戰勝對手。」至於在第四回合初賽中，面對另一女校聖士提反女子中學，但佘浚謙指當時學校才剛結束考試，因此組員只有一日時間預備比賽。所幸教練協助，而同學亦仔細研究了相關法律條文，因此亦打出精彩的內容，亦是難得的經驗。

保良局百周年李兆忠紀念中學 特製「七天訓練時間表」

保良局百周年李兆忠紀念中學 (資料圖片)

保良局百周年李兆忠紀念中學今年首次晉身八強。(圖片由學校提供)

從19學年開始參加「星島全港校際辯論比賽」的保良局百周年李兆忠紀念中學，今年已是第七年參加。中文辯論隊負責老師鄭婉君表示，該校往年多次在16強止步，今屆到達8強，暫時為歷來最佳成績。

事實上，該校歷年來的辯論隊，也有大眾熟悉的名人，包括前商業電台《在晴朗的一天出發》主持黃潔慧，她是辯論隊創隊隊長及現隊教練，現時亦是中大辯論隊顧問。另外，⁠網台《試當真》創辦人之一蘇致豪也是該校，雖然他在中學時期未有參加辯論隊，但他曾參與大專辯論比賽，相關影片在YouTube上觀看次數亦不少。

鄭婉君綜合辯論隊成員的意見，指今屆該進入8強的原因有四個，分別為「積極心態」、「前人種樹」、「教練策略」及「校長支持」。「在『積極心態』上，今年我們不止為自己打比賽，也是為上屆打比賽。因上屆辯論隊師兄們都非常棒，但無奈連續兩年因比賽遇上考試週、外地考察等因素，未能充份發揮。即使今屆組員或未如師兄們成熟，但當師兄們努力為DSE備戰時，今屆組員同時也用心為星島作戰。」

在比賽策略方面，保良局百周年李兆忠紀念中學亦仔細分享。包括「嚴謹的時間管理」，教練為組員製訂了「七天訓練時間表」，將整個備賽過程，分拆成七個小階段，每一日完成一項任務，改變組員喜歡「趕死線」的積習，讓他們有更多空餘時間消化及改善主線，結果效果良好。

第二個策略就是「立論自主，建駁辯圖表」。教練經常提醒組員，不能靠複述網上資料，取代自主思考，督促他們們務必搜尋多角度資料，再對比、整合，以助找出更佳立論點。另外每次都要完成一張「rebuttal list」，以圖表方式整理所有可能反駁，幫助我們更好掌握對手思路。

最後就是「大膽用人，因材用人」。辯論隊教練強調比賽用人不計資歷新舊，只看個人特質，及對辯題適合程度。同時，教練也非常熟悉每位隊員的長短板，甚至會因應辯員的風格，建議不同打法。由於「大家都有可能」的情況，所以訓練時，新舊人都會投入，更易進步。

港大同學會書院 進行模擬比賽取經驗

港大同學會書院今屆首次晉身八強。(資料圖片)

今次同樣首次打入「星島全港校際辯論比賽」八強的港大同學會書院，曾參加過4次星島辯論比賽，今屆為最好成績。該校粵語辯論隊負責老師李崇恩表示，該校3年前正式創隊，當年的中一隊員已漸漸成長，所以今年的比賽高中隊員能以舊帶新，互補不足，加上今年晉級過程中的發揮也不錯，因此順利晉身半準決賽。

港大同學會書院正式比賽前，有透過模擬賽汲取經驗。(圖片由學校提供)

就今屆比賽的備戰策略，李崇恩指主要是進行隊內模擬比賽，或與友校在賽前進行模擬比賽，從中汲取經驗。提到⁠比賽背後的趣事，李崇恩憶述前三年比賽時，因台上辯員多是女同學，曾有評判以為該校是女校，引來一場小小的誤會。

港大同學會書院 (資料圖片)

