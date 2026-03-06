星島辯論賽｜英文組八強賽前分享 校友傳承秘技 實戰訓練助闖關

由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，語文教育及研究常務委員會贊助的「星島第四十一屆全港校際辯論比賽」（英文組）已進入八強階段，明日(3月7日)將上演半準決賽。今屆八強隊伍實力非凡，當中不乏歷屆曾奪佳績的學校，包括三奪冠軍的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、曾連續兩年奪冠的聖若瑟書院，第三十九屆冠軍拔萃男書院、第四十屆的亞軍，同時亦是今屆星島辯論賽，唯一中、英文組辯論賽均打入八強賽事的聖保羅書院。除了多間傳統勁旅，亦有首次躋身八強的新力軍，包括基督教國際學校、弘立書院、高主教書院及滬江維多利亞學校。八隊各具獨特優勢，究竟鹿死誰手，誰能最終問鼎冠軍？今日先看各隊如何備戰之餘，亦可留意《星島辯論》的Facebook及IG，看各校辯論隊的打氣片段及感言，Like 及Share所支持的學校post，為他們打打氣！

聖若瑟書院 熱愛辯論是最大動力

於「星島第十九屆全港校際辯論比賽」中，聖若瑟書院奪得中英文組冠軍。資料圖片

在「星島第四十一屆全港校際辯論比賽」（英文組）中，曾於第十九屆及第二十屆連續兩年奪冠的聖若瑟書院，今年順利晉身八強。該校辯論隊負責老師甘永然認為，團隊的投入與凝聚力是進入八強的關鍵。「我們希望在每一回合都能繼續晉級，並在社會熱話議題上展開深入辯論。因為我們本身就熱愛並享受辯論，有時純粹為樂趣而辯，反而更容易全情投入。」

聖若瑟書院 (資料圖片)

該校英文組辯論隊並無固定的常規訓練時間，但他們相信「敢於嘗試」最為重要。甘永然補充，「辯論極講求技術性，比賽中需進行大量資料研究。很多人只看到台上發言的風光，卻忽略每一個議題背後花費數小時的準備工作。」他指出，團隊必須對議題及背景脈絡有全面掌握，才能建構強而有力的論點。在《星島》比賽中，理解議題背景脈絡尤為關鍵。「很多人一開始就急於構思論點或反駁，但若未清楚掌握脈絡，便難以充分準備。在有限的準備時間內，我們會優先選擇最具迫切性及影響力的框架，聚焦政策或行動中最關鍵的範疇，再從中擴展開去。」他寄望學生能將這些技能活用於不同領域，成為終身受用的思考與表達能力。

聖保羅書院 從中一培育

聖保羅書院為「星島第四十屆全港校際辯論比賽」（英文組）亞軍得主，可謂該賽事的常客。資料圖片

聖保羅書院為「星島第四十屆全港校際辯論比賽」（英文組）亞軍得主，可謂該賽事的常客。該校英文辯論隊顧問老師余偉業及張艾論表示，學校積極推廣英文辯論，從中一開設專門訓練班，培養學生基礎表達與思辨能力；中二以上則推行「以賽當練」模式，讓學生在實戰中快速成長。

聖保羅書院 (資料圖片)

該校的辯論員從中一開始有舊生及老師為他們訓練，到了中二及中三級，學校每年也會舉辦班際英文辯論比賽，並在終期考試後，中二冠軍會與中三冠軍進行總決賽。此外，學校亦鼓勵各級辯論員參加其他校外辯論，如「模擬聯合國」及公開演講等有關比賽，以增加學生的自信心、說話技巧，以及用英語思考的能力。面對《星島》比賽，辯論隊會在賽前數天安排出賽辯論員與隊友進行模擬辯論，強化即場應對、快速反駁及臨場調整的能力。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 展現長效機制

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學為「星島第四十屆全港校際辯論比賽」（英文組）冠軍得主。資料圖片

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學為「星島第四十屆全港校際辯論比賽」（英文組）冠軍得主。該校英文辯論隊連續多年穩步晉級八強，更在過去四年內勇奪三屆冠軍（2022年、2023年及2025年），僅2024年屈居亞軍，成績極為出色。校方認為，成功關鍵在於辯論隊建立了「專業化知識傳承機制」及「高度自主的備賽體系」。

辯論隊負責老師郭巧恰指出，隊伍表現並非單靠個別辯手的個人能力，而是透過系統化的資料蒐集、多維度論點分析，以及師生緊密協作所構築的長效機制。經過5年沉澱，學校為辯論隊提供充裕資源支持，包括邀請具法律、醫學等專業背景的校友回校分享經驗，讓隊員接觸更廣闊且深入的知識領域。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 (資料圖片)

該校校友為現任主力隊員蔡承軒、劉嘉琪及梁昕悅提供寶貴實戰參考，幫他們養成「前置準備」的思維習慣：在辯題公布前，已開始密切關注全球脈動及社會變遷。因此，面對涉及政府政策或國際局勢的議題時，他們能展現更成熟、全面的分析能力。

此外，三位隊員承襲前輩策略架構之餘，更將「自主研習」發揮到極致。郭巧恰讚揚，「在星島賽制高度不確定性的議題下，蔡承軒擅長梳理邏輯架構、梁昕悅精準傳遞論點、劉嘉琪則具備敏銳的反駁洞察力，三人合力構築出極具韌性的團隊。」

拔萃男書院 144小時全力拆解辯題

拔萃男書院在英文組辯論比賽丨屢創佳績，曾勇奪第三十九屆冠軍。(圖片由學校提供)

拔萃男書院是「星島全港校際辯論比賽」自創辦以來一直參與的學校之一。近年在英文組屢創佳績，曾勇奪第三十九屆冠軍，並在第三十八屆及第四十屆獲得季軍。該校英文組辯論隊負責老師曹懿德認為，《星島》比賽對學生猶如一場充滿驚險的旅程。「回想第三十五屆賽事，他們意外首輪出局；到今次晉級八強，這正是《星島》辯論獨有的魅力與價值。」隊員指出，第三十八屆奪季軍那年是關鍵轉捩點。「從那年起，學生轉向更系統化、結構化的備賽方式，不論撰寫講稿、陳詞結構還是質詢應對，都建立清晰有效的策略，為後續奪冠奠定基礎。」

拔萃男書院 (資料圖片)

「星島全港校際辯論比賽」於一星期前才公布辯題，隊員笑言時間看似充裕，實則轉瞬即逝。「我們的策略是在辯題公布後的144小時內盡量充分利用，立即組織密集會議及小組討論，全方位拆解辯題每個角度。」由於比賽期間無法新增資料，因此，前期的海量海量資料搜集尤為重要，他們必須在賽前熟悉辯題相關的所有背景資訊，並預測對手可能論點及案例。「我們採用高度結構化的方法解構辯題，幫助學生在有限時間內作出最有力的反駁。」

談及辯論隊校友，不得不提現任校長鄭基恩。「直至今天，他仍清楚記得當年辯論的題目。」這體現了辯論對人生深遠的影響。此外，剛於去年畢業的Evan、Woody、Owen及Daniel亦讓現屆隊員難忘。「他們不僅在學期間與師弟並肩作戰，畢業後仍無私回饋，持續指導隊伍。」

基督教國際學校 重視辯論研究工作

基督教國際學校出戰「星島全港校際辯論比賽」（英文組）已進入第4年，今年成功晉身八強。(圖片由學校提供)

基督教國際學校出戰「星島全港校際辯論比賽」（英文組）已進入第4年，今年成功晉身八強。辯論隊員表示，今年他們投入更多時間及資源備戰《星島》賽事，能夠進入八強令人相當喜悅。該校辯論隊負責老師Rut Edwards指出，「我們的訓練特別針對《星島》的賽制，學生額外花費大量時間分析過往比賽錄像，並針對質詢應對環節進行練習。」

基督教國際學校 (資料圖片)

該校辯論隊每周固定練習1小時，但遇上《星島》等大型比賽，便會在常規訓練以外，額外投入更多時間準備。Rut Edwards補充，「學生特別重視研究工作（針對辯題及論點），因為即使最有才華及經驗的辯手，若準備不足，也很容易失分。因此，研究一直是我們訓練的重頭戲。」此外，隊員在訓練中經常進行即時反駁及即時回應的操練，藉此提升快速思考及即興能力，讓他們在比賽中能迅速建立論證框架及反駁內容。

在Rut Edwards及現屆隊員眼中，校友Sherise Chan留下深刻印象。「她去年畢業，從中四開始便擔任隊長，她的辯論技巧及領導能力均非常出色，激勵了不少低年級同學投入辯論。」校友的表現也成為團隊進步的原動力。

弘立書院 備戰成為習慣

參與「星島全港校際辯論比賽」（英文組）已第4年的弘立書院，今年同樣首次成功晉身八強。(圖片由學校提供)

參與「星島全港校際辯論比賽」（英文組）已第4年的弘立書院，今年同樣首次成功晉身八強。該校辯論隊教練Terkpertey Andrews Terku認為，是次佳績關鍵在於三個要素。「一是組織合適團隊，我們會深入了解每位學生的優勢，分配最適合的角色，追求的不是個人突出，而是整體平衡；二是深入理解比賽，我們認真研究《星島》賽制與評判準則，並據此調整策略及時限；三是精心策劃每回合的策略與執行，對每個細節一絲不苟。」

弘立書院 (資料圖片)

面對《星島》比賽短時間準備的挑戰，學校以兩階段訓練學生應對。首先安排早期訓練，幫助學生理解辯題、找出關鍵點並整理論點；其後進行密集式訓練，聚焦快速建構立場清晰的論證框架、建立反駁論點，以及限時演說等技巧。

Terkpertey Andrews Terku特別強調培養學生「3-4 Steps Ahead（比人早3至4步思考）」的能力。「訓練他們預測對手回應、快速調整策略，並在壓力下作出明智決定。我們希望學生不僅成為優秀的演說者，更成為具競爭力的思考者。我們的目標，是讓備戰成為一種習慣。」

高主教書院 校友傳承助隊伍創歷年佳績

高主教書院參加「星島全港校際辯論比賽」已有10多年，今年該校成功打入英文組八強，創下歷年最佳成績。(圖片由學校提供)

高主教書院參加「星島全港校際辯論比賽」已有10多年，今年該校成功打入英文組八強，創下歷年最佳成績。對辯論團隊而言，這不僅是成績上的突破，更是多年來在學術培育及價值教育上持續耕耘的成果。

對高主教書院的英文辯論團隊而言，成績上的突破，是多年來在學術培育及價值教育上持續耕耘的成果。(圖片由學校提供)

該校辯論隊負責老師錢芍而分享今次比賽的備戰策略，「我們着重深入理解議題本質，先建立清晰而嚴謹的論證框架，再強化攻防部署。隊員會進行詳盡的資料搜集，從多角度拆解辯題，並透過多次模擬辯論及針對性訓練，提升臨場反應與拆解對方論點的能力。」

高主教書院參加「星島全港校際辯論比賽」已有10多年，今年該校成功打入英文組八強，創下歷年最佳成績。(資料圖片)

錢芍而亦指出，學校特別安排校友回校分享過往參賽經驗及備戰心得，幫助同學更深入掌握辯題背景及延伸思考。這位校友更與現屆隊員並肩作戰。「他見證隊員由最初面對強敵時的緊張不安，到逐漸建立信心、迎難而上，這正是他們的成長歷程。他期望隊員未來繼續保持這份熱誠與拚勁。」錢芍而認為，校友的分享正是辯論精神的傳承，讓同學明白辯論不只是一場比賽，更是一種終身受用的思考訓練及處世態度。

滬江維多利亞學校 每周訓練及專業指導

第4年參加「星島全港校際辯論比賽」（英文組）的滬江維多利亞學校，成績一年比一年進步，去年在第三回合止步，今年更成功晉身八強。(圖片由學校提供)

第4年參加「星島全港校際辯論比賽」（英文組）的滬江維多利亞學校，成績一年比一年進步，去年在第三回合止步，今年更成功晉身八強。該校辯論隊負責老師Michael Silber認為，今次能進入八強的關鍵在於辯論中的質詢應對環節。「我們的辯手越來越擅長向對方提出更具挑戰性、更有力度的問題，令對手措手不及、陣腳大亂。這不但能有效削弱對方論點，同時也強化了我方立場。」

滬江維多利亞學校 (資料圖片)

Michael Silber表示，該校辯論隊每周進行一次1小時常規練習，學生會針對議題進行研究、模擬辯論，以及練習提出及回應質詢提問（POI）。「面對《星島》比賽時，我們會額外安排一堂由專業教練帶領的分析課，教練會為辯手詳細拆解議題。其後進行一輪選拔賽，由10位同學競爭4個出賽名額。」選拔賽中，每位同學發表3分鐘立場演說，再由教練及負責老師評分，最終選出表現最優秀及團隊合作度最高的4位辯手，組成該回合出賽隊伍。

「星島全港校際辯論比賽」講求學生在短時間內快速建立論證框架及反駁內容，Michael Silber認為，這與他們平日定期反覆練習有莫大關係。「我們在練習中強調隊員要養成『仔細聆聽』、『有效筆記』的習慣，讓他們學會具體應用，並針對性地挑戰對手的論點及證據。」

