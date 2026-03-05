東華學院升格評審入最後階段 校長︰續與傳統研究型大學作區隔

東華學院升格大學的評審已進入最後階段，校長陳慧慈今日出席傳媒聚會時表示，該校將於下月以合併形式進行成為私立大學和應用科學大學的機構評審，是本地首間同時進行兩項評審的院校，如一切順利，教育局將於今年內將有關申請提上行政長官會同行政會議，期望在不久的將來易名「東華大學」，但強調不趕急於新學年開始前完成。

有意北都發展新校舍 提供社區服務

對於院校未來發展，她強調學院升格後仍會與傳統研究型大學作出區隔，認為作為應用科學大學，重點在於如何能應用科研成果，不能以一般的大學排名量度其服務水平，「我們做的與傳統研究型大學完全不同，如果要用同一個水平要求學術達到一定成果，並不公平。」

她亦表明會爭取在北部都會區的洪水橋用地發展新校舍，透過自身資源、募捐和申請政府資助進行發展，期望藉新校園將學生人數於10年內提升至1.6萬人，將適時向政府提出申請。她相信北都校舍能與科技大學位於牛潭尾的新醫學院及醫院合作發展，同時為北區居民提供社區中心、復康中心等社區服務。

未來將加強吸納國際學生

校方公布本學年錄取的1686名新生當中，有294名內地學生，按年增加26%。陳慧慈形容相關需求巨大，今年已向教育局申請將內地生限額提高至本地生的三成，期望政府未來能進一步放寬收生，「每年申請一次是比較麻煩」。另外她透露今年有十多名國際學生，來自東南亞以至希臘等地，今年暫時亦有數十名國際學生申請入讀，未來會加強對外宣傳吸納國際學生。

學院去年擴展了尖沙咀和葵興校園，亦增設了多個新實驗室和設施。面對學生數目進一步增加，陳慧慈直言在市區尋找宿位比較困難，但正與業界夥伴合作在尖沙咀和灣仔提供足夠宿舍，未來在上環及佐敦亦將有新宿舍，相信能提供足夠宿位。

