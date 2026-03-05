Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

演藝學院校長陳頌瑛冀提高社會責任意識 免學生創作觸「紅線」

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-05 HKT

近年本地藝文創作不時遇到「紅線」，演藝學院校長陳頌瑛強調，藝術方面仍容許學生有創作自由，惟各地均有法律框架或規範，期望學生明白作為公民，藝術作品均有社會責任。對於校友、著名編劇莊梅岩提出多項指控，陳頌瑛形容是溝通問題，「應該要向前走」。

莊梅岩事件屬溝通問題

香港著名編劇莊梅岩早前曾對作為其母校的演藝學院作出多項指控。資料圖片
提到創作限制，陳頌瑛稱相信向學生列明規範，有助他們清晰發展方向與增進學習，「不能完全一張白紙般，給他們想做甚麼就做甚麼」。她期望能提高學生的社會責任意識，「每一個人作為公民都有責任，我們做出來的藝術作品都有社會責任」。

陳頌瑛續稱，最重要是學生心中是否明白作為香港人，以至中國人的責任，故已加強中國文化相關課程，同時有助演藝學院在環球中突出自身特點，「未來發展的特色需要有強的文化底蘊，學生有了底蘊後，再通過科技和創意的發展，創新開花結果了也不會變得鬆散，根仍在這裏。」

陳頌瑛(中)形容莊梅岩事件是溝通問題。歐文瀚攝
著名編劇莊梅岩早前對演藝學院作出多項指控，包括抽走其訪問、阻止她上台謝幕等。陳頌瑛形容事件是「溝通上的問題」，隨着時間過去，「應該要向前走」，目前最重要是向學生及香港「呈現新的視野和展望」、提供更好的發展機遇。

記者 歐文瀚

