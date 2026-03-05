演藝學院研港島覓址作短期拓展 校長：擬上調收生人數等應對削資

創辦逾40年的演藝學院，灣仔本部空間不敷應用。校長陳頌瑛昨在傳媒茶敘指，將與政府探討哪些土地或空置校舍，可供短期使用，而獲政府承諾在北部都會區興建的第二校園，落成後亦與灣仔本部「互補」。她亦指，政府將累減該校7-10%的開支，已做好未來數年的財政部署，承諾即使上調收生人數，學生質素仍是最重要考慮。

李仲華坦言，灣仔本部原只預計供約500名學生使用，而今已有近千人，設施運用相當緊張。歐文瀚攝

副校長（學術）文國瑞強調AI只能作為工具，不能取代創作的靈魂。圖為學院學生進行戲劇排演。

陳頌瑛表明，將來收生仍會以學生質素為重要考慮。圖為學院學生排練舞扇。

演藝學院本星期日（8日）將舉行開放日，參觀者可一窺後台等平常難以到訪的地方。

政府承諾在鄰近打鼓嶺的新界北新市鎮，興建演藝學院第二校園。校長陳頌瑛昨與傳媒茶敘，形容新校舍落成後將與灣仔本部「互補」，擔當「中外文化交流中心」的重要角色。面對全球對環保和可持續發展議題的重視，希望能帶動內地及亞洲達至「綠色劇場、綠色製作」，同時促進人才持續發展，協助建立良好的文化產業生態。上任後首次亮相的副校長（行政）李仲華指，新校舍不僅是為了吸引來自大灣區的學生，更希望有效利用，在設施上達到最先進與貼近潮流需要。

然而，北都第二校園仍在規劃階段，具體發展與落成均未有時間表。李仲華坦言，目前灣仔本部原先只預計供約500名學生使用，而今已有近千人，設施運用相當緊張。面對空間不足，他強調已與不同政府部門探討短期使用土地及空置校舍等，提升學生的學習環境。陳頌瑛亦指，上任後目標之一正是尋找更多適合空間，並透露在港島區已有多幅屬意選址，以靠近灣仔本部為主要考慮。

至於宿舍供應方面，陳頌瑛指演藝期望可物色現成宿舍，增加學生宿位。她坦言很多酒店或地產商正增加提供學生宿舍，不少發展商亦希望入住學生多元化，促進文化交流，「在傳統文科理科學生以外有一群藝術家入住，可能帶來更大的協同效應。」

近年公共財政緊張，演藝亦受到影響。陳頌瑛坦言，去年獲悉政府將於數年累減該校7-10%開支，校方已做好了未來數年開源節流的部署，包括審視如何更有效進行教學、上調收生人數等。但她強調，收生仍以學生質素為重要考慮，「我們為了北都（校園）將會作出持續擴張，不希望為了多收學費而不管質素」，又承諾未來數年會維持全職教師的班底，倘有獨特技能的導師需要退休，校方亦以兼職方式續聘。

各學院運用AI步伐不一

人工智能（AI）技術發展迅速，陳頌瑛認為不同學院運用AI的步伐不一樣，譬如舞蹈學院發展較慢，但有運用AI協助編舞。她強調學院有一系列使用AI的規範，不同AI課程均涉及二次創作、知識產權等內容，讓創作者知道如何保護自身的權益、同時為他人提供參考空間。

副校長（學術）文國瑞補充，AI發展速度相當快，學院將逐年審視AI相關政策，但強調AI只能作為工具，不能取代創作的靈魂。

記者歐文瀚

