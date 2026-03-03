仁大將辦為期一年校慶活動 「鍾期榮胡鴻烈校園」冀2032年落成

香港樹仁大學創辦人胡鴻烈、鍾期榮伉儷次子胡懷中，上月正式接任該校校長一職。他在今日與傳媒代表午宴時表示，今年正值創校55年、正名大學20年，故大學將舉辦為期一年的校慶活動，旨在彰顯大學多年來秉持校訓「敦仁博物」的創校精神。校方亦透露，仁大未來將有多個重要的項目進行，包括將灣仔校舍改建為學生宿舍、建立校史館，以及在將來在寶馬山上興建「鍾期榮胡鴻烈校園」。

胡懷中︰校慶計劃體現「敦仁博物」精神

胡懷中強調，仁大將以實際行動回饋社會，在培育學生專業能力的同時，秉持服務社會的宗旨，培養具價值判斷與社會承擔的下一代。樹仁大學提供

行政副校長周德生表示，大學招收學生時會按實際情況照顧非本地學生的需要，確保經濟和住宿負擔不會影響他們來港留學。

胡懷中形容今年正值創校55年、正名大學20年，對仁大而言是重要的一年。他指仁大作為本港首間私立大學，一路走來並不容易，但仁大始終堅持「敦仁博物」教訓，為此大學特別策劃為期一年的校慶活動，包括公開講座系列及社區協作計劃，期望將知識轉化為實際行動，回饋社會，實踐「敦仁博物」的精神。

他認為仁大55週年校慶計劃不僅是回顧創校歷程，更是體現「敦仁博物」精神的重要契機，「校方將以實際行動回饋社會，在培育學生專業能力的同時，秉持服務社會的宗旨，培養具價值判斷與社會承擔的下一代。」

首席副校長孫天倫表示，2025/26學年大學共有約2100名新生，當中本科生佔逾88%，非本地生佔本科生23%，而過去數年大學收生表現平穩，預計2026/27學年錄取本地生的人數會維持約1300人。他續稱，大學在2024年9月成功開辦全港首個專為國際學生而設的大學先修課程證書IFYP，今年相關收生情況整體理想，有約 40 名新生，包括來自巴基斯坦、印度及俄羅斯。

灣仔校址改裝宿舍 最快年底完成裝修

對於大學的未來發展計劃，孫天倫透露大學已提出將灣仔校址改裝為學生宿舍，如審批進度順利，今年年底將可完成裝修工程，並於2027年內完工，屆時料可提供約170個宿位，予本地及非本地學生使用。

另外，樓高約8層的新綜合大樓「鍾期榮胡鴻烈校園」將位處北角寶馬山道上，在聖貞德中學與寶馬山道遊樂場之間，地盤面積約為6000平方米，屆時將提供教學設施、研究設施、學生宿舍及附屬設施，預計可容納約800至1000名學生。孫天倫表示，有關項目正處於批地階段，期望在2032年落成。

多間大專院校已針對人工智能（AI）融入教學推出相關政策，學術副校長陳蒨強調，大學將繼續把資訊及數碼科技元素融入各學科，當中不少會包括AI元素，亦要求學生必須如實申報並適當引用AI使用情況，教師亦需要在作業指引中列明AI使用政策。另外，大學近期亦獲教育局資助發展AI教學支援平台，協助教師在課堂上有效運用AI。

