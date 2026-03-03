科大︰部分行政部門遷觀塘商廈 騰出校園空間用作教研

為滿足教研需要，科技大學近年大興土木，多座研究大樓相繼落成。校長葉玉如形容校園已充分利用，已把部分行政部門遷往觀塘等地商廈，騰出校內空間作教學和科研用途，未來亦有意進駐北部都會區大學城。科大亦正興建「高性能運算系統（HPC5）」，將大力提升人工智能（AI）運算能力。

新建高性能運算系統

葉玉如形容清水灣校園用地已飽和，科大正尋找不同物業作教學或宿舍用途，視乎需要考慮租用甚至購入，而早前斥資逾3.5億元購入金鐘統一中心4樓全層、原名都酒樓舖位作教學用途，葉玉如指裝修有望5月完成，屆時可投入使用。她續稱，財務、人事部等部門與設施，已遷往觀塘等地商廈，為校園騰出更多教學與科研空間。副校長（發展）鄺家陞補充，科大正審視周邊地區，包括觀塘、九龍灣及九龍城，如位置合適「一定不會放過」。

至於北都大學城，葉玉如指科大正思考如何與合作夥伴展開合作，將大學城轉化為培育具國際視野與創新思維學生的國際樞紐。

科大亦積極發展AI基建，其中HPC5將於今年下半年竣工，首期明年初投入使用，落成後將成為科大的AI超算中心。鄭光廷指，中心相關服務和供電能力高達12兆瓦，將是現有設施的好幾倍，目標能達到8成液浸冷卻的水平，在運算能力提高之餘，亦有效減少耗能。

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰

第三間醫學院︱科大新醫學院數十學者申請加盟 教研醫院未落成 另覓公院作臨床實習

伊朗局勢︱科大︰中東出差教職員正回程 強調保障校內中東學生生活