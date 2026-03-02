教師執業證書︱全港跨境教師料近百人 朱國強冀特殊處理

為便利照顧跨境學生，不少學校都會聘用居住深圳的跨境教師。身兼小學校長的教育工作者工會主席朱國強估計，全港跨境教師接近百人，主要集中北區、元朗及屯門等取錄較多跨境生的中小學。他認為跨境教師的情況特殊，即使簽約時聲明在港居住，亦未必適用「居港要求」，建議當局考慮給予豁免。

有居於深圳的跨境教師，憂慮未能符合「通常居於香港」要求，日後或無法符合資格申請教師執業證書。資料圖片

北區是取錄跨境生較多的地區之一，朱國強坦言，不少學校會聘請家住深圳的跨境教師，方便照顧跨境生，「跨境教師住在深圳，正是他們獲小學聘用的賣點，因為可協助帶領跨境生放學過關，總好過交給校車保母代勞，也較安排本地居住的教師特意北上來得方便」。他估計跨境教師人數近百人，大部分集中於北區、元朗與屯門等地的學校，「我的學校都曾經同時有3位跨境教師」。

對於教師執業證書制度訂立「通常居於香港」要求，對跨境教師帶來的影響，朱國強認為他們均為註冊教師，如純粹因居住地而申請遭拒，做法未必公平，而即使與校方簽約時聲明在港居住，實際上他們在內地定居，亦未必適用「居港要求」，「不是簽約就等同住在香港」。他認為較合適做法是豁免跨境教師的居港要求，「對這批老師應有特殊處理，考慮到大灣區城市一體化發展，應該『睇闊啲』」。

