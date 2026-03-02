教師執業證書︱跨境教師憂未符執業證書居港要求 教育局強調會考慮不同因素

教育局擬引入教師執業證書制度，要求申請者須「通常居於香港」。有居於深圳的跨境教師坦言，當局未考慮到他們的實際需要，亦與鼓勵港人在大灣區生活的政策矛盾，促請放寬申請資格。教育局強調教師須符合「通常居於香港」等6項要求，但會考慮不同因素，包括不在港的原因、次數等；當局正諮詢律政司意見，敲定修例條文內容。

虛報港住址恐違操守

入職兩年的陳老師（化名）以往是一名跨境生，畢業後投身教育界，在北區一間中學任教中文科。他一直居住在深圳羅湖的自置物業，每天返校上班需時一句鐘，「每日過關跨境返工，搭港鐵兩個站就到，雖然票價較本地線高，但每月支出僅約5000至6000元，反而在香港租樓，起碼月租都要11000元，幾乎貴一倍，對新入職教師負擔甚大」。他坦言身邊有許多朋友與同事均是跨境教師，不少人更有家庭考慮，「他們的父母年事已高，在內地養老，所以居於內地，更加便利照顧」。

擬議的教師執業證書，申請人「須通常居於香港」，當局參考入境處相關要求，即須合法、自願與以定居為目的而在港居住，考慮因素包括是否在港有慣常居所、是否受僱於本港為基地的公司、主要家庭成員的所在地等。

教育局局長蔡若蓮早前在立法會解釋，倘教師在申請時已獲本地學校聘用，或表示未來一年會在港居住，便符合居港要求，但陳老師直言，說法未能釋除跨境教師疑慮，「始終我們實際住處在內地，而非香港」。他透露曾打算以父親在港收租的物業報稱住址，但做法猶如「報假地址」，恐會違反教師專業操守，「真的沒辦法的話，只有在港租樓，甚至轉工罷了」。

陳老師認為，政府鼓勵港人在大灣區生活，執業證書的居港條件與政策矛盾，而跨境教師在港納稅與消費，只是慣常居所並不在港，認為當局應放寬要求，讓居於大灣區城市的跨境教師亦符合申請資格。

教局：諮詢律政司訂條文

陳老師續稱，內地的生活體驗，更有利於日常教學，「教導本地生認識國情，我有更多例子可以分享；而跨境生與我的生活圈相同，溝通時亦多一份信任」。

教育局回應指，在新機制下，教師須符合包括「通常居於香港」等6項要求，方可獲發執業證書，強調就居港要求考慮多方面因素，包括不在香港的原因、期間及次數等。當局會繼續諮詢律政司意見，敲定修例條文內容，並持續聆聽業界意見，仔細檢視以訂定具體的執行細節。至於受影響的跨境教師人數、虛報住址會否構成專業失當等，當局均未正面回應。

記者梁子健

延伸閱讀︰

教師執業證書︱蔡若蓮首表態 「雪藏牌」教師培訓滿60小時即符要求

教師執業證書︱在職教師每3年續牌 蔡若蓮：計劃設1年過渡期 無證書都「可以容忍」