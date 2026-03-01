伊朗局勢︱城大3名學生身處土耳其交流 校方︰已取得聯絡

美國與以色列日前空襲伊朗多個地點，觸發伊朗向中東多國發動反擊行動，區內局勢不明朗。本報向教育局及八間資助大學查詢，城市大學證實，目前有3名學生在土耳其進行交流活動，校方已與三人取得聯絡。

中大︰未接獲APAIE與會者求助

城大回覆查詢表示，根據紀錄，目前有3名學生在土耳其進行交流活動，校方一直和他們保持聯絡，提醒他們注意安全；又密切留意局勢發展，作出適當安排，並勸喻所有教職員應避免前往中東一帶地區。

中文大學主辦的2026年度亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽上周結束，校方稱暫未收與會人士就戰事的任何求助，目前中大亦無學生在戰事地區及周邊地帶參加交換生計劃。嶺南大學、浸會大學均表示大學目前並沒有學生在中東交流、或接獲身處該區的求助或個案。

另外，一行超過40人的香港聯校遊學團，在周六（28日）返抵本港。帶領8名學生前往杜拜的沙田天主教聖華小學主任高家俊表示，有家長及同事不停向他們詢問情況，但因在機上而未能回覆，甫下機已報平安。他透露前日一行人曾到當地著名地標棕櫚島，期間傳出爆炸聲，「我們能安全回來真的很幸運。」

本報記者

