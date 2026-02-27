健力寶冠名贊助東華獎勵計劃 支援體藝精英學生

東華三院與廣東健力寶簽署合作備忘錄，開展為期三年的「東華三院健力寶體藝精英學生支援及獎勵計劃」，由今學年起，健力寶合共捐出150萬元，資助及嘉許在體育或藝術方面表現卓越的東華學生，涵蓋18間中學、15間小學及3間特殊學校。東華指，今學年申請反應熱烈，經審批後已有近200名屬校學生獲選為體藝精英，將獲得資助。

東華三院主席兼名譽校監何猷啟指，東華自2014年起成立「體藝精英學生支援及獎勵計劃」，支援具體育或藝術潛質的同學，讓他們毋須因經濟負擔而限制發展和訓練。他感謝健力寶今學年起，連續三年冠名贊助計劃，為學生提供額外支援，協助他們持續接受專業訓練、參與具認受性的海外賽事及添置專業器材，同時減輕家長負擔，樂見更多學生在計劃支援下取得進步與成果，盡展多元潛能。

健力寶董事長葉紅漢指，將透過企業在內地的資源網絡，為東華屬校體藝學生搭建交流橋樑，包括組織內地訓練營、觀摩國家代表隊訓練及比賽，促進與內地頂尖體藝人才及專業機構的交流學習，並設立獎勵計劃嘉許於國際大型賽事取得佳績的學生。

東華三院與廣東健力寶簽署合作備忘錄，開展為期三年的「東華三院健力寶體藝精英學生支援及獎勵計劃」。 東華三院提供

獲資助學生林樂兒將代表本港參加2026年國際馬聯世界錦標賽。 東華三院提供

胡金志形容計劃不僅給予資助，更是信念和底氣，讓他堅持追夢。 東華三院提供

搭建內地交流 觀摩國家隊訓練

曾獲計劃資助的東華三院黃笏南中學中五學生林樂兒，現為馬術精英運動員，他過去曾是香港游泳代表隊成員，後因受傷轉戰馬術，在去年國際馬聯亞洲錦標賽獲得團隊賽亞軍，更代表香港取得2026年世界錦標賽入場券。他感謝學校悉心栽培及獎勵計劃的持續支持，支援馬術裝備和日常訓練開支，大大減輕負擔。

中二起接觸龍舟，現為香港龍舟代表隊舵手，東華三院馮黃鳳亭中學中六生胡金志，感謝計劃協助他考取高資歷的龍舟證書、購置龍舟專用訓練器材，並全額資助2025年遠赴德國參加世界錦標賽，最終勇奪兩面世錦賽銅牌，形容計劃不僅給予資助，更是信念和底氣，讓他毋須擔心經濟負擔，堅持追夢，開拓更多可能。

本報教育組



