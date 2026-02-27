安基司學校｜國際本地雙軌制 高中體驗劍橋大學基礎課程

在英國擁有超過440年歷史的聖比斯公學，跟安基司合作成立「香港聖比斯（安基司）公學」，英國聖比斯公學候任校長Mr Olly Wells形容雙方合作是經驗互補，成為「一加一大於二」的堅密夥伴。

Mr Wells表示，早就有意在香港設立分校，因為聖比斯的環球校園（Global Campus）已先後在內地落戶。「香港聖比斯（安基司）公學的成立，讓我們在安基司原有的創新高學習基礎上，既銜接其小學及初中課程，亦融入英國課程經驗，協助學生在不同領域盡展所長。」

香港學生的特色是非常重視學術成績，對分數的追求極高，這亦是世界知名學府如劍橋大學，樂於取錄香港學生的原因。

眼見全球大學競爭加劇，Mr Wells表示，學生由入讀公學的第一天，就需要鎖定目標大學及科目，利用高中階段這3至4年好好裝備，為此公學設立專科學院，如針對香港大學、香港中文大學、英國的大學等的醫科、人工智能（AI）、數學、工程等專科，「學生在高中階段亦將體驗大學一年級的基礎課程，從而提升進入世界名校的競爭力。」

劍橋教授及講師授課

「香港聖比斯（安基司）公學」更邀請劍橋大學前副校長擔任聯席校董會主席，並安排劍橋的教授親自授課，確保課程緊貼海外頂尖學府，也進一步將安基司的「港版劍橋」理念延伸至高中。

在課程方面，Mr Wells說會實現國際與本地雙軌並行的升學路徑，學生可選擇應考IGCSE、GCE A-Levels或香港中學文憑試（HKDSE）。公學亦注重培養學生的韌力、人際技巧及文化素養，確保將來有能力在頂尖大學立足，亦會將英國寄宿學校的品德教育引入香港，培養學生成為才德兼備的尖子。

文：劉佩樺 攝影：Vincent Wong

延伸閱讀：

安基司學校成立中學部 貫穿12年無縫銜接教育 初中部擬9月開辦 高中夥拍英國聖比斯

安基司學校｜高中校舍落戶西九 助外出探索拓視野