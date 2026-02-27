安基司學校成立中學部 貫穿12年無縫銜接教育 初中部擬9月開辦 高中夥拍英國聖比斯

有「港版劍橋」之稱的安基司學校，現時為提供幼稚園和小學課程的一條龍私立學校。該校早前舉行入學簡介會，除講解辦學理念與課程外，更宣布開設中學部，並擬於今年9月先在元朗校舍迎來初中部，高中部則與英國歷史悠久的知名學府聖比斯公學（St Bees School）達成策略合作，共同創立「香港聖比斯（安基司）公學」，實現安基司學校校監蔡李惠莉博士致力打造K-12無縫銜接的世界級教育的辦學目標。

位處元朗錦田河畔的安基司學校，多年來提供幼稚園和小學的一條龍課程。然而，實行一貫制「K-12」是安基司學校執行校董及行政總監蔡加敏的願景。「規劃多年，一直期待良好契機，更要堅持教育品質，幸運遇上英國聖比斯公學，彼此意念一致，同樣重視中西教育之精髓，並以學生為本，致力培育未來人才，成功實現K-12一貫教育理念。」

6年級可直升初中

中學部分為初中（7至9年級）與高中（10至13年級），預計首批初中生將於今年9月入讀，現待教育局的最後審批。蔡加敏表示，該校由6年級延伸至9年級，並非另開新校，故完成所有申請程序便可招生。「初中部選址於現時元朗校舍，全因學校屬標準校舍，空間充裕，也有助現時6年級學生順利直升，高度實踐無縫銜接。」

校外生方面，初中部計劃先招收7年級和9年級學生，蔡加敏期望熱愛學習，思考靈活、有好奇心、社交能力強及活潑主動的孩子來報名。「安基司向來注重STEAM教育，課程甚多創意元素，孩子須具備較強思維能力才能應付；加上我們重視科技創新，因此他們亦要具備基本的數學和科學根基。」她強調學生必須對興趣真正投入，才感受到讀書樂趣。「新世代不應只局限學業，讀書也不應該是沉悶的事，我們努力將教學與富有活力和創新的校園環境融合，期望學生既能開心學習，也有成功感。」

初中：STEAM更為深入

安基司學校重視STEAM教育，故幼稚園課程已提供相關教學，小學更進階接觸AI、機械人等數字教育，及至中學課程會更為深入，幫助學生具備銜接本地或世界頂尖大學所需的關鍵能力。學校積極推動跨學科學習STEAM，源於蔡加敏的玩具世家背景。「開發玩具與STEAM息息相關，製造玩具牽涉很多工程、科學理論，彼此環環相扣；學校成立初衷正希望孩子從小學習設計自己最喜歡的玩具！由幼稚園利用黏土，小學使用摩打、晶片令作品移動或發聲，到升上中學學習運用更高階的機械技術、數理邏輯等。」學校國際化的教學模式和元素，除了STEAM、AI、機械人等，初中也會加入航天科技相關內容，全面培養學生未來所需的綜合能力。

此外，蔡加敏認為學生在成長過程中，除了學術能力外，還必須培養其他特質如正向思維、抗逆力等重要特質，而媒體教育同樣不可或缺。「媒體教育是資訊素養的重要組成部分，我們在傳媒有很大板塊，有助孩子全面發展，不會局限在一個範疇。」

高中：無限發展空間

安基司結合英國和香港教育優勢，憑藉強大背景為學生成長給予助力。學校以劍橋大學的學術標準為參考，銳意栽培學生放眼全球頂尖大學。「我們的高中鼓勵學生到不同地區學習，例如10、11年級可以選擇在香港學習一年、一年到英國或國內聖比斯分校讀書，這種安排在香港是前所未見，具有創新性和前瞻性。」

曾經留學外國的蔡加敏，深明探索不同環境，結交世界各地朋友對學生建立網絡、開闊眼界大有裨益。「學生將來無論留在香港或赴英、美等地升學也如魚得水，因為『港版劍橋』的創校目標早植根於心，以頂尖學府如劍橋大學為學業目標，正是推動他們走在人前的動力。」

