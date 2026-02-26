第16屆中東國際發明展 中大機械人奪全場總冠軍

本港科研成果再獲肯定。中文大學早前在科威特舉行的第16屆中東國際發明展（IIFME）囊括10個大獎，其中4個參展項目均獲評審團嘉許金獎，中大跨學科團隊研發用於血管內治療的磁性微/納米機器人項目，更獲得全場總冠軍等3項大獎。

4參展項目共奪10個大獎

IIFME是中東地區規模最大的發明和創新專業展會，被譽為全球第二大國際展會，中大的4個獲獎項目均來自醫學院和工程學院，均由初創企業研發。

其中「用於血管內治療的磁性微/納米機器人」由機械及自動化工程學系教授張立、醫學院院長兼外科學系信興教育及慈善基金機械人外科教授趙偉仁的團隊研發，可到達傳統手術器械本來難以抵達的許多狹小、曲折且遠端的部位，以治療動脈瘤和缺血性中風等病症。項目取得全場總冠軍，並獲伊朗代表團特別獎及評審團嘉許金獎。

其餘三項得獎項目，分別是「機械人系統的仿生人工肌肉：希望肌肉和打氣關節」、「針對血癌的新一代CART細胞療法」以及「安全、低成本、環境友善的硫基液流電池」。

中大副校長（研究）岑美霞形容，中大團隊表現出色，充分展現科研人員重新定義科學與創新的可能性，「透過將大膽構想轉化為具實際臨床應用潛力的技術，展現了跨學科協作的力量，以及中大創新生態系統的優勢。」她指中大將繼續致力營造有利環境，讓更多突破性成果得以誕生，為世界帶來深遠而實質的影響。

本報記者

延伸閱讀︰

中大醫學院推醫科畢業生博士課程 允基礎專科訓練期起兼讀

中大醫學院腸道微生態配方 紓緩自閉童焦慮 改善睡眠提升學習記憶力