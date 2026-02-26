丘成桐中學科學獎（亞洲）比賽結束 港生代表奪一金四銀

第七屆丘成桐中學科學獎（亞洲）比賽早前結束，今屆共有來自24個地區的509隊中學生參賽。本港學生代表除了在經濟金融建模科組別獲金獎，亦在計算機科學、物理、生物及化學組別獲得銀獎。當中，獲得物理科銀獎的弘立書院隊伍成員王晨羽、黃藍白及鄭斯允，後日（28日）將於網上舉行的年度科學講座分享其經驗。

物理科銀獎代表將於網上講座分享

丘成桐中學科學獎的年度網上科學講座將於後日舉行。香港科學院提供

作為年度賽事的丘成桐中學科學獎（亞洲），由香港科學院、清華大學丘成桐數學科學中心和香港中文大學數學科學研究所聯合舉辦，期望鼓勵年輕一代於中學階段開始進行科學探索，啟發他們的科研潛質和志趣，從而吸引更多年輕人選擇科學研究為終身事業。在今屆亞洲賽區脫穎而出的隊伍，去年12月曾到北京參與總決賽，與內地、美洲等多個地區勝出的隊伍一較高下。

該獎地區總監、港科院創院院士黃乃正期望，是次科學比賽能引領年輕一代步入科研殿堂。他指國家「十五五」規劃提到，青少年是國家科技發展的未來力量，學生應持續探索科學前沿，主動對接時代需求，在深耕學術、探索科學前沿的過程中，推動科技自主創新，助力社會高質量發展。

大會於後日舉行的網上公開講座，以「掌握機緣的智慧」為題，創新科技及工業局局長孫東，以及身兼中文大學校長的港科院院長盧煜明將以錄像致辭，丘成桐中學科學獎創辦人、港科院榮譽院士丘成桐將壓軸致感謝辭。其他與會嘉賓包括中大醫學院副院長（研究）黃秀娟、中大卓敏地理與資源管理學教授關美寶、香港大學李嘉誠醫學院助理院長（核心平台及拓展）黃澤蕾等。

本報記者

